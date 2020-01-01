تغيرات مفاجئة في مصير فينالدوم مع ليفربول

برشلونة كان يريد التعاقد مع الدولي الهولندي

اقترب جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، من الاستمرار مع الفريق الإنجليزي، بعد فشل انتقاله لصفوف برشلونة.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت رغبة النادي الإسباني في ضم اللاعب، بناء على رغبة المدرب رونالد كومان الذي عمل معه بالمنتخب الهولندي.

فينالدوم يدخل العام الأخير من عقده مع ليفربول، وهو ما كان سيجعل الأمور سهلة على برشلونة للحصول على خدماته، لكن الأمر تغير تماماً في الأيام الأخيرة.

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صحيفة " De Telegraaf" الهولندية، أكدت أن فينالدوم قرر البقاء في ليفربول، بل ينتظر تقدم الريدز بعرض آخر من أجل التجديد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب عقد بعض المحادثات الإيجابية مع المدرب يورجن كلوب الأسبوع الماضي، أدت إلى تغير موقفه بصورة كاملة.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل لاتفاق نهائي باستمرار فينالدوم مع ليفربول.

وهو الأمر الذي قد يغلق الباب تماماً، أمام قدوم لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

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يذكر أن فينالدوم البالغ من العمر 29 سنة، انتقل إلى ليفربول قادماً من نيوكاسل يونايتد في 2016 بـ27.5 مليون يورو.