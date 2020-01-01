برشلونة يستخدم دوري الأبطال كورقة ضغط لضم نيمار

نادي برشلونة يقرر إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان ليصبح أولويته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قرر إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون على رأس أولوياته خلال الصيف القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن ضغط غرفة الملابس لضم نيمار هو السبب في ذلك التحول الأخير.

وكانت إدارة برشلونة تسعى مؤخرًا لجعل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر هو الأولوية في صفقات الصيف المقبل لحاجة الفريق لرأس حربة صريح بديل للويس سواريز.

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وأوضحت الصحيفة أن الإدارة ستحاول استغلال الخروج الوشيك لباريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا كورقة ضغط من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وحال خرج نيمار هذا العام مع باريس سان جيرمان من دور الـ 16 ستكون تلك هي المرة الثالثة على التوالي له بعد توديع البطولة أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بالترتيب.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي رفع فيه اللاعب دعوى قضائية جديدة على برشلونة للحصول على حوالي ستة ونصف مليون يورو ليصل إجمالي ما يطلبه نيمار من الفريق الكتالوني 36 مليون.

جدير بالذكر أن إدارة باريس متمسكة بالثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا بشكل واضح في ظل رغبة ناصر الخليفي رئيس النادي في الحفاظ عليهما في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة ومع انتشار أنباء بوجود رغبة من ريال مدريد في ضم لاعبه الفرنسي الشاب.