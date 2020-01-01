رغم الاهتمام القطري .. تياجو سيلفا يتمنى الاعتزال بجوار ميسي "الأفضل في العالم"

تياجو سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان يسعى للانضمام لصفوف برشلونة في نهاية مسيرته الكروية ليلعب بجوار ميسي "الأفضل في العالم".

كشفت تقارير صحيفة إسبانية اليوم عن رغبة النجم البرازيلي تياجو سيلفا في الانضمام لصفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن قلب الدفاع الحالي للفريق الفرنسي يريد اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والذي يعتبره الأفضل في العالم فيما تبقى من مسيرته الكروية.

وسبق لبرشلونة أن حاول التوقيع مع تياجو سيلفا في أكثر من مناسبة كانت أولهم عندما طلبه من ميلان قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان، والأخرى بعدها بعام ورفض النادي الفرنسي العرض.

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ويختلف الأمر هذه المرة لأن تياجو سيلفا ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سيكون دون عقد في الصيف القادم.

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وسيقبل النجم البرازيلي بأي عرض يُقدم له من نادي برشلونة في الفترة المقبلة، بغض النظر عن القيمة المادية له أو عن طول فترته.

يأتي كل هذا في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة نفسها وجود عروض من قبل أندية قطرية وصينية وأمريكية للحصول على خدمات تياجو سيلفا.

جدير بالذكر أن تياجو سيلفا كان قد هاجم ميسي قبل أشهر قليلة بعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في نوفمبر الماضي واتهم ليونيل بالتأثير على الحكام.