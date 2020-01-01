برشلونة يخطط للتعاقد مع لابورت

لابورت ضمن خطة برشلونة الصيفية

يعتبر المدافع الفرنسي إيمريك لابورت هو واحد من أهم مدافعي مانشستر سيتي الإنجليزي وأدى غيابه الطويل في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة إلى توسعة الفارق بين ليفربول والسيتي في المنافسة على اللقب.

صدى القرار الذي تم اتخاذه بمنع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين ألقى بصداه على مستقبل اللاعب رفقة الفريق الإنجليزي، حيث أبدى برشلونة اهتمامه بضم اللاعب في الفترة المقبلة، في حال استمرار العقوبة المفروضة على مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن لابورت يشعر بالراحة من تواجده في مانشستر سيتي، ولكن في حالة استمرار العقوبة على الفريق الإنجليزي قد تجعله هدفاً قوياً للفريق الكاتلوني.

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برشلونة يبدو أن يملك مشواراً طويلاً من الاهتمام بالتعاقد مع الفرنسي صاحب الـ26 عاماً، حيث حاولوا التعاقد معه في عام 2014 ولكن أتلتيكو بلباو غالى في طلباته المالية في ذلك الوقت.

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التفاوض عاد من جديد عام 2016 وطلب بلباو 65 مليون يورو ولكن برشلونة رفض التعاقد معه بذلك المبلغ حينها وقرر التعاقد مع الفرنسي الأخر صامويل أومتيتي مقابل 25 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة بأن السبب وراء رغبة التعاقد مع اللاعب هو قدرته على بناء اللعب من المناطق الخلفية وهو الأمر الذي أعجب جوارديولا مدربه الحالي به، لذلك سيكون اللاعب محبباً إلى المدرب كيكي سيتين في ظل تقدم بيكيه في العمر وعدم قدرة أومتيتي على لعب موسم كامل بدون إصابة في ركبته اليمنى.