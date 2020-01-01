زانيتي يرد على أنباء قرب برشلونة من لاوتارو مارتينيز

خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر يرد على الأنباء المنتشرة حول قرب لاوتارو مارتينيز من برشلونة.

رد الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر على الأنباء التي ربطت اللاعب لاوتارو مارتينيز بالانضمام لنادي برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زانيتي وأكد خلالها على سعادة مواطنه في صفوف إنتر بالوقت الحالي، مشيدًا بما يقدمه اللاعب.

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وقال زانيتي: "لاوتارو مارتينيز يعد ضمن أفضل اللاعبين في الكرة الأرجنتينية، عمره اليوم 22 عامًا فقط وأرى فيه مستقبل كرة القدم الإيطالية".

وأضاف: "هو سعيد للغاية هنا وهذا أمر يجعلنا في غاية السعادة، وما يقدمه لنا وللمنتخب الأرجنتيني أيضًا يعد أمرًا مذهلًا".

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وأردف عن أزمة فيروس كورونا: "حتى الآن لم يظهر أي شخص في إنتر أعراض المرض حتى بعد المواجهة الأخيرة لنا ضد يوفنتوس في الدوري".

وأنهى تصريحاته: "الجميع يتعامل مع الأمر بحساسية وبتعاطف مع كل من تعرض للإصابة، في عالم كرة القدم نحاول تقديم كل المساعدة الممكنة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن برشلونة قد توصل لاتفاق مع لاوتارو مارتينيز بشأن الشروط الشخصية في عقده مع الفريق.