برشلونة يحسم موقفه من رحيل ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد

المدير الرياضي لبرشلونة يوضح موقف ديمبيلي

كشف رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي برشلونة، موقف الفريق من بيع عثمان ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

التقارير الصحفية أكدت رغبة مانشستر يونايتد في جلب ديمبيلي بعد فشل محاولات الشياطين الحمر التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

وتخلى برشلونة عن عدد من اللاعبين البارزين في الفريق مثل لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وكذلك أرتورو فيدال.

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وقال بلانيس في تصريحات صحفية: "ديمبيلي لاعب نعتمد عليه ونعرف إمكانياته جيدًا، ونتمنى أن نرى أفضل ما لديه في الموسم الحالي".

وتابع: "لا توجد أي مفاوضات مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، الأمر غير معروض للنقاش من الأساس".

وحول البداية الجيدة لبرشلونة في الموسم الحالي وتحقيق الانتصار في أول مباراتين، علّق: "لدينا قائمة جيدة من اللاعبين ونتنافس على أعلى مستوى، ولكن لا يزال هناك مساحة من التطوير ونتواصل مع المدرب لإيجاد أفضل الصفقات".

وأردف: "نمتلك أسماء جيدة في الهجوم ومواهب شابة ولكن الخط الدفاعي أضعف ولذلك سوف نعمل خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات، ولو تعاقدنا مع أحد فسيكون إضافة كبيرة ولكن حتى لو لم ننجح فهناك سوق انتقالات آخر في يناير".

جدير بالذكر أنّ برشلونة أتم صفقتين فقط في الصيف بضم ميراليم بيانيتش من يوفنتوس وسيرجينو ديست من أياكس.