برشلونة يحدد 3 أهداف بخط الوسط بعد ضياع فاينالدوم

النجم الهولندي على أعتاب باريس

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في البحث عن خيارات بديلة في خط الوسط، مع اقتراب ضياع صفقة الهولندي جورجينيو فاينالدوم.

باريس سان جيرمان اقترب من خطف صفقة فاينالدوم بالمجان بعد انتهاء عقده مع ليفربول، ليترك برشلونة في الصيف من أجل البحث عن لاعب جديد بخط الوسط.

قناة "TV3" الإسبانية أكدت استهداف برشلونة 3 أسماء، للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق.

ريان جرانفبرخ لاعب وسط أياكس أمستردام الشاب، يعتبر من العناصر المفضلة للمدرب الهولندي رونالد كومان، حيث يعتبر من أشد المعجبين به.

برشلونة حاول ضم اللاعب عندما كان عمره 15 عامًا قبل توقيعه أول عقد احترافي مع أياكس، وسعره الحالي يصل إلى أقل من 30 مليون يورو.

ميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسييداد يأتي كذلك على رأس أهداف كومان، وكذلك فابيان رويز لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وأشارت القناة إلى أن الثلاثي دخل الآن بقوة ضمن جدول أعمال جوان لابورتا رئيس برشلونة، للتعاقد مع لاعب منهم في الصيف.

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ميرينو يعتبر كذلك من العناصر المفضلة لكومان، بسبب تناسب أسلوبه مع طريقة برشلونة، وطريقة خروجه المميزة بالكرة ولمسته المميزة بالقدم اليسرى، ولكن سعره قد يصل إلى 60 مليون يورو.

وأخيرًا يأتي فابيان رويز كهدف أقل أولوية من الثنائي، ولكن إمكانية التحرك للتعاقد معه تبدو واردة، في صفقة تصل إلى 50 مليون يورو وفقًا لطلبات نابولي المالية.