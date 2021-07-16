برشلونة يحاول إقناع ديمبيلي لتجديد عقده!

برشلونة يحاول الآن تجديد عقد لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

يخطط نادي برشلونة الإسباني لأقصى استفادة ممكنة من لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي وعدم تركه يرحل مجانًا الصيف المقبل.

ويجري ديمبيلي تأهيلًا حاليًا للتعافي بعد الجراحة التي أجراها في ركبته اليمنى بعد تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده في يورو 2020.

ما خطة برشلونة الجديدة لديمبيلي؟

يرغب برشلونة التخلص من لاعبه الفرنسي لتقليص ميزانيته لكن النادي الإسباني لن يسمح بخروج اللاعب مجانًا.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة في صيف 2022.

والآن بحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن برشلونة يعمل على تجديد عقد ديمبيلي كي لا يدعه يرحل مجانًا.

ماذا لو رفض ديمبيلي التجديد؟

رفض عثمان التجديد سيدفع برشلونة لتجميد اللاعب وعدم إشراكه في المباريات لكنه قرار سيكون مضرًا لبرشلونة ليس فنيًا بل ماليًا.

رفض ديمبيلي التجديد سيكون خسارة كبيرة لبرشلونة نظرًا لأن اللاعب انتقل في صيف 2017 من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل مالي ضخم بلغ 105 ملايين يورو بالإضافة إلى حوافز قيمتها 42 مليون يورو.

وعانى عثمان من كم من الإصابات منذ انتقاله إلى برشلونة.

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