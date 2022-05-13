برشلونة يجمد اهتمامه بموراتا من أجل "الصفقة الأهم"

قام ماتيو أليماني مدير قطاع الكرة بنادي برشلونة، بالاجتماع بميجيل أنخيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، وسط حالة من الجدل حول سبب هذه الجلسة.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت أن اللقاء الذي تم بين الثنائي في أحد المطاعم بعد اجتماع رابطة الدوري الإسباني، جاء بهدف صفقة تبادلية تجمع أنطوان جريزمان وألفارو موراتا.

ولكن "موندو ديبورتيفو" كشفت الحقيقة بخصوص رغبة برشلونة في ضم موراتا بعد انتهاء فترة إعارته إلى يوفنتوس في الصيف.

هل هناك صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو؟

أكدت "موندو" أنه لم يتم التفاوض على أي تبادل بين جريزمان وموراتا خلال لقاء أليماني مع أنخيل مارين.

وأكدت أن موراتا كان من الأهداف الرئيسية لبرشلونة في يناير الماضي، والنادي دخل في مفاوضات لضمه لكنها لم تنجح، ليتم التعاقد مع بيير أوباميانج.

وبسبب هذا السيناريو توقعت الصحف أن برشلونة سيحاول ضمه مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومع ذلك أكدت "موندو ديبورتيفو" أن موراتا ليس من أولويات برشلونة، حيث هناك حالة من التركيز على الصفقة الأهم بضم أحد النجوم الكبار، وعلى رأسهم الثنائي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ أو ساديو ماني نجم ليفربول.

ويطمح النادي الكتالوني في وجود سيولة مالية في أقرب فرصة ممكنة، للدخول في سباق التعاقد مع أي من النجمين قبل انتهاء عقودهما في يونيو 2023.

هل يبقى جريزمان في أتلتيكو؟

النية تبدو واضحة في النادي الإسباني، ببقاء اللاعب وتفعيل شرط التعاقد معه بصفة نهائية مقابل 40 مليون يورو في يونيو من العام القادم.

ويأتي ذلك وفقًا لرغبة المدرب دييجو سيميوني وإنريكي سيريزو رئيس النادي، خاصة الأخير الذي خرج مؤخرًا ليصفه كأحد أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم.

ويصر أتلتيكو على الاستعانة بخدمات المهاجم الفرنسي واستعادته بشكل كامل، رغم عدم ظهوره بأفضل مستوياته خلال هذا الموسم.

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