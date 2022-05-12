ليفاندوفسكي يصدم بايرن ميونخ ويكشف خطته للانتقال لبرشلونة!

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود رغبة لدى مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي بعدم تجديد التعاقد.

وكانت الأخبار تربط اسم اللاعب بالانتقال في الموسم المقبل لفريق نادي برشلونة الإسباني، في ظل حاجة تشافي للبولندي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نجم العملاق البافاري قد اتخذ قراره بالرحيل بعد نهاية تعاقده.

ماذا فعل ليفاندوفسكي؟

أوضح التقرير الألماني أن روبرت ليفاندوفسكي أخبر النادي أنه لن يجدد عقده مع بايرن ميونخ بعد انتهائه.

وينتهي عقد المهاجم البولندي في صيف عام 2023، ومن بعدها قد يرحل بشكل مجاني، أو قد يضطر العملاق البافاري لإخراج لاعبه هذا الصيف للحصول على أي مكاسب مادية من خسارة خدماته.

وأشار التقرير أيضًا أن صفقة انتقاله المحتملة لبرشلونة هذا الصيف مرتبطة بخروج فرينكي دي يونج من البلوجرانا، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد.

ما هي رغبة بايرن ميونخ؟

النادي الألماني لم يخف حاجته لخدمات المهاجم البولندي نهائيًا، حيث تحدث أوليفر كان، المدير التنفيذي للفريق، أكثر من مرة حول أهمية ليفاندوفسكي.

وقال إنه من الجنون أن يخسر لاعبًا يسجل له 30 أو 40 هدفًا كل موسم، لكن يبدو أن هذا ما سوف يحدث في الأيام المقبلة.

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