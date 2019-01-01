برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي لضم لاعب وسط جرونينجين

أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الهولندي

توصل نادي برشلونة الإسباني، لاتفاق مع نظيره الهولندي جرونينجين من أجل التعاقد مع لاعبه لودوفيت ريس.

صحيفة "تيليجراف" الهولندية أكدت أن اللاعب أصبح في طريقه لبرسا ليصبح أولى صفقات النادي الصيفية.

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لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاماً، تألق مع جرونينجين هذا الموسم، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وحسم برشلونة السباق بشكل نهائي، في صفقة تبلغ قيمتها 7.7 مليون يورو.

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ومن المتوقع أن يصل ألكساندر بورساك وكيل أعمال ريس إلى برشلونة من أجل الجلوس مع النادي الإسباني والمدرب إرنستو فالفيردي.

ويأتي تعاقد برشلونة مع اللاعب الشاب، بعد متابعته عن كثب منذ شهر سبتمبر الماضي.

وفي حالة اتمام الصفقة بنجاح سينضم ريس إلى الفريق الثاني لبرشلونة الموسم القادم، على أن يتم تجهيزه للفريق الأول.