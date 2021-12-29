برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي مع نجم تشيلسي

أصبح نادي برشلونة الإسباني، على بعد خطوات قليلة جدًا من إتمام صفقة جديدة، بالتعاقد مع أحد نجوم تشيلسي.

سيزار أثبيليكويتا، هو اللاعب الذي يستهدفه النادي الكتالوني، بعد التعاقد مع داني ألفيش وفيران توريش في الميركاتو الشتوي.

وينتهي عقد المدافع الإسباني في 30 يونيو 2022، ويحق له وقتها الانتقال إلى أي فريق آخر بالمجان في صفقة انتقال حر.

كيف سيوقع برشلونة مع أثبيليكويتا؟

قال الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو" إن الصفقة اقتربت كثيرًا ويتم العمل الآن على بعض التفاصيل الصغيرة من أجل إتمامها.

وأوضح أن برشلونة يريد صاحب الـ32 سنة بالمجان في شهر يونيو القادم بعد نهاية عقده مع البلوز.

وأشار إلى أن أصبح قريبًا جدًا من برشلونة، ومن المقرر توقيعه على عقد مبدئي في شهر يناير القادم لإغلاق الصفقة مبكرًا.

لماذا يريد برشلونة ضم نجم تشيلسي؟

اهتمام برشلونة بأثبيليكويتا ليس بجديد، حيث سبق أن حاول برشلونة ضمه في أكثر من مناسبة سابقة بسبب جودته المميزة في خط الدفاع.

وتعتبر الصفقة مناسبة جدًا للوضع الاقتصادي لبرشلونة، حيث يحاول جوان لابورتا رئيس النادي استهداف أفضل اللاعبين بأقل تكلفة ممكنة.

ويتميز المدافع الإسباني بإجادة اللعب كظهير أيمن وأيسر وقلب دفاع، مما يمنح المدرب تشافي هيرنانديز العديد من الخيارات.

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