ديمبيلي يزيد من متاعب برشلونة قبل مواجهة مايوركا

عاد نادي برشلونة الإسباني إلى التدريبات من جديد بعد عطلة أعياد الميلاد، اليوم، الثلاثاء، في ظل غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وغاب اللاعب الذي أعلن زواجه مؤخرًا عن التدريبات، بعدما أخبر الجهاز الطبي لبرشلونة أنه يعاني من حالة توعك عام.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة قرر إخضاع اللاعب لاختبار فيروس كورونا، لمعرفة ما إذا كان إيجابيًا أو أنه يعاني فقط من الطقس.

ولم يكن صاحب الـ24 سنة هو اللاعب الوحيد الغائب عن تدريبات الفريق الكتالوني، حيث لم يظهر كذلك سيرجينو ديست ورونالد أراوخو وجيرارد بيكيه وفيليب كوتينيو ونيتو.

ويأتي غياب جميعهم بسبب الاتفاق الودي بينهم والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز على العودة متأخرين من العطلة.

وغاب كذلك أربعة لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وهم كليمون لونجليه، جوردي ألبا، داني ألفيش وأليخاندرو ألبا.

وعلى جانب آخر لم يظهر يوسف دمير في التدريبات، لأنه يتفاوض حاليًا على رحيله الوشيك عن برشلونة في يناير.

يذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة ستكون في بداية العام الجديد أمام ريال مايوركا في الثاني من يناير بالدوري الإسباني.

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