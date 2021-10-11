برشلونة يتحرك لتأمين نجومه.. فاتي يقترب وشك في وكيل ديمبيلي

يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل على حماية اللاعبين الشباب الواعدين بين صفوفه.

ويعد أنسو فاتي أحد اللاعبين الذين يرغب "البلوجرانا" في أن يكون مستقبلهم مرتبطًا بالنادي بشكل نهائي عاجلًا وليس آجلًا.

وإلى جانب أنسو فاتي، فإن برشلونة يرغب أيضًا في تجديد تعاقد النجم الشاب بيدري، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

ما هو موقف برشلونة من التجديد مع فاتي وبيدري؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى وجود اجتماع محتمل بين ممثلي برشلونة والبرتغالي جورج مينديش وكيل أعمال فاتي خلال الأسبوع الحالي.

وترغب إدارة برشلونة أن تصل إلى اجتماع الجمعية العمومية للنادي، والمقرر إقامته يوم 17 أكتوبر الجاري، مع توقيع بيدري وأنسو فاتي على العقود الجديدة.

وفي حالة بيدري، فإن مدة العقد لا تزال محل خلاف، وهو ما يعني أن مينديش سيكون بطل الرواية خلال الأسبوع الحالي.

مينديش من جانبه، ورغم أن لديه بعض الشكوك، إلا أن الاتفاق على تجديد عقد فاتي لن يكون في خطر بسبب تزامن رؤية اللاعب مع وكيله بشأن مستقبله في برشلونة.

ما هو موقف عثمان ديمبيلي؟

وعلى جانب آخر، فإن إدارة برشلونة تشعر بعدم الثقة في وكيل أعمال ديمبيلي، رغم أن اللاعب أبلغ جوان لابورتا رئيس النادي بالفعل برغبته في التجديد.

عقد ديمبيلي مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو المقبل، ويبدو أن موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي الدولي يتحرك لبحث عدد من الخيارات الأخرى بعيدًا عن برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن عثمان ديمبيلي يرغب في شيء واحد، وهو الاستمرار مع برشلونة، لكن وكيله ليس على نفس الخط.

إدارة برشلونة تشعر بالهدوء مع ديمبيلي، وهناك حالة من التفاؤل بعد حديث الفرنسي الدولي مع لابورتا، حيث أظهر اللاعب تحمسه للنجاح في برشلونة وإظهار أنه يمكن أن يصبح أحد قادة الفريق.

لكن بخلاف رغبة اللاعب، فإن برشلونة يشك في أن وكيل أعمال ديمبيلي يتحدث إلى أندية أخرى.

وحسب المعلومات التي وصلت إلى برشلونة، فإن سيسوكو قد تواصل مع يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وهما أكثر ناديين مهتمين بالحصول على خدمات ديمبيلي، دون إغفال ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وستكون رغبة عثمان ديمبيلي هي عامل الحسم وعليه أن يملي إرادته على وكيل أعماله إذا أراد الاستمرار مع برشلونة.

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