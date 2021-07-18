برشلونة وضع "الخطة ب" لفشل مقايضة ساؤول جريزمان.. زميل رونالدو!

صفقة مميزة إن حدثت..

لن تتوقف مساعي برشلونة في ضم لاعب بمركز وسط الملعب خلال الصيف الحالي، والآن تُخطط إدارة جوان لابورتا لجميع الاحتمالات الممكنة.

الاتجاه الأساسي للنادي الكتالوني حاليًا هو ساؤول نيجيز، فقد ينضم صاحب الـ26 عامًا إلى كامب نو في مقايضة مع أنطوان جريزمان، ليرحل الأخير إلى أتلتيكو مدريم.

لكن لابورتا قرر في الوقت نفسه وضع "الخطة ب" تحسبًا لفشل صفقة ساؤول التبادلية، واختار لاعب شاب آخر لدعم وسط ميدان كامب نو.

ما هي الخطة ب لبرشلونة حال فشل التعاقد مع ساؤول؟

تُشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن برشلونة يضع عينه نصب التعاقد مع نجم ليل ريناتو سانشيز حال فشل التعاقد مع ساؤول.

ويُدير جورج مينديش أعمال لاعب بايرن ميونخ السابق، مع تمتعه بعلاقة استثنائية مع إدارة لابورتا قد تسهل كثيرًا من هذه الصفقة.

وعلى الرغم من أن ليل لن يبيع نجمه بأقل من 70 مليون يورو، إلا أن وجود مينديش قد يضمن لبرشلونة فرصة الحصول على اللاعب معارًا مع بند أحقية الشراء.

من الناحية النظرية، تبدو الفكرة مناسبة جدًا بالنسبة لبرشلونة، الذي لا يمكنه دفع أموال طائلة هذا الصيف بسبب أزمته الاقتصادية.

لماذا يريد برشلونة التعاقد مع لاعب في وسط الملعب؟

المدرب رونالد كومان مصمم على ضرورة دعم وسط الملعب هذا الموسم، خصوصًا مع الخروج المتوقع لميراليم بيانيتش وتقدم سيرجيو بوسكيتس في العمر.

الاتجاه كان في البداية الاعتماد على الشاب إيلاش موريبا، لكن مع تجميده لفشل مفاوضات التجديد، افتقد البرسا لخيار آخر في هذا المركز.

وحاول برشلونة في بداية الميركاتو الحصول على توقيع جورجينيو فاينالدوم، إلا أنه استقر في باريس سان جيرمان بنهاية المطاف.

لذلك، سيكون التعاقد مع ريناتو سانشيز مثاليًا، في وقت تؤكد فيه آس من مصادر مقربة من اللاعب أنه يرحب كثيرًا بالانضمام إلى عملاق كتالونيا.

كيف كانت مسيرة ريناتو سانشيز؟

بعد التألق مع بنفيكا والازدهار في يورو 2016، انضم ريناتو سانشيز إلى بايرن ميونخ في تجربة كانت تعيسة للغاية.

بعد ذلك رحل إلى سوانزي سيتي في تجربة لا تقل تعاسة عن التجربة البافارية، لكن عاد واستعاد نفسه بعد الانضمام إلى ليل.

مع ليل، نجح سانشيز في التتويج بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، كما تألق مع البرتغال بصورة كبيرة في يورو 2020.

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