ريال مدريد يستخدم مودريتش لضم نيمار

الميرينجي يتقدم على نظيره الكتالوني في سباق ضم اللاعب

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، التقدم بمحاولة جديدة من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار هذا الصيف.

نجم باريس سان جيرمان أعلن التمرد على ناديه خلال الأيام القليلة الماضية، طمحاً في مغادرة النادي الفرنسي.

برشلونة كان يعتبر هو الوجهة الأقرب لنيمار، نظراً لرغبة إدارة النادي في عودته بعد الفشل بتعويضه.

صحيفة "سبورت" أكدت منافسة ريال لغريمه الكتالوني على الصفقة، بعرض120 مليون يورو لضم اللاعب.

وأدرج النادي الإسباني لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش في صفقة تبادلية، من أجل إقناع باريس بالتخلي عن نيمار.

وعلى الجانب الآخر يواجه برشلونة صعوبات كبيرة في الظفر بخدمات البرازيلي، نظراً لحاجته للتخلص من مواطنه فيليب كوتينيو.

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وحاول برشلونة بيع صانع ألعابه الساعات الماضية لتوتنهام بـ80 مليون جنيه إسترليني، لتمويل صفقة نيمار، ولكن النادي الإنجليزي رفض دفع هذا المبلغ.

وهو ما يعطي لريال أفضلية كبيرة جداً ورئيسه فلورينتينو بيريز، حيث يحاول التوصل لاتفاق مع باريس في أقرب وقت ممكن.