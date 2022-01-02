برشلونة مستاء من "سعادة" رونالدينيو بانتقال ميسي إلى باريس !

يعيش نادي برشلونة حالة استياء من البرازيلي رونالدينيو أسطورة "البلوجرانا" وسفير النادي، بسبب التصريحات التي أدلى بها حول انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

وفي أغسطس الماضي، عقد ميسي، الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، مؤتمرًا صحفيًا عاطفيًا ودع فيه برشلونة، بعد 21 عامًا قضاها بين جدران النادي.

ثم أكمل ميسي انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ووقع عقدًا لمدة عامين في "حديقة الأمراء" يحصل بموجبه على 35 مليون يورو سنويًا.

ماذا قال رونالدينيو؟

رونالدينيو، أدلى بتصريحات مؤخرًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، أكد خلالها أن انضمام ميسي إلى فريقه السابق، باريس سان جيرمان، كان مفاجأة سارة بعد سنوات عديدة في برشلونة.

وقال البرازيلي "إنه لمن دواعي سروري أنني لعبت في الناديين، والآن أن أرى صديقي يرتدي هذا القميص، ستكون هناك العديد من لحظات الفرح لميسي".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا لرؤية ميسي في باريس سان جيرمان، النادي الذي يحتل مكانة مهمة في قلبي".

وتابع: "لم أكن أتوقع حدوث هذا الانتقال، كنت أعتقد أن ميسي سيعتزل في برشلونة، لقد كانت مفاجأة، لكنها كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي".

ما هو رد فعل برشلونة؟

صحيفة "ميرور" كشفت أن برشلونة "شعر بالفزع" من تصريحات رونالدينيو، بالنظر إلى منصبه الشرفي كسفير للنادي.

وتوجد حالة من الغضب من تصريحات رونالدينيو، خاصة وأنه يجب أن يدافع عن مصالح برشلونة، بالنظر إلى أنه يتلقى أجرًا مقابل منصبه الحالي.

وتم تعيين رونالدينيو في عام 2017 سفيرًا وممثلًا لنادي برشلونة، في مختلف الفعاليات والأنشطة، من أجل جعل علامة برشلونة التجارية أكثر عالمية.

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