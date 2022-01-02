أنشيلوتي يكشف آخر تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يعرف ما إذا كان النادي الملكي سيتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي خلال العام الحالي.

ومنذ بداية يناير الجاري، أصبح مبابي حرًا في التفاوض مع الأندية الأخرى، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

ويعد ريال مدريد المرشح الأول للتعاقد مع مبابي، بعد أن حاول إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عنه في الصيف الماضي.

ماذا قال أنشيلوتي؟

وردًا على سؤال عما إذا كان ريال مدريد سيحاول التعاقد مع مبابي في يناير الجاري، أشار أنشيلوتي إلى أن النادي الملكي من المرجح أن ينتظر حتى الصيف.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "لا أعرف، نعتقد أننا سنواصل القتال على الألقاب".

وأضاف: "إنها لحظة مثيرة لأننا سنعود إلى الدوري الإسباني، ولدينا مباراة في كأس الملك يوم الأربعاء، إنها لحظة مهمة".

وتابع: "التحرك من أجل مبابي هو آخر شيء يجب القيام به، وأعتقد أنه ما سيحدث في الثلاثين من يونيو".

ماذا قال مبابي؟

من جانبه، اعترف مبابي أنه يخطط للبقاء في باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، مؤكدًا التزامه تجاه فريقه الحالي.

ولا يزال باريس سان جيرمان يأمل في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وأكد اللاعب الشاب أنه يريد الفوز بالبطولة مع فريقه.

وقال مبابي: "سأبذل قصارى جهدي للفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري والكأس، ولأمنح كل السعادة لجماهير النادي لأنهم يستحقون ذلك".

اقرأ أيضًا |

خاص | وقت العقاب .. توخيل يفكر في استبعاد لوكاكو من قمة ليفربول

نجمه السابق: النصر بحاجة لتغيير هذا الرباعي الأجنبي في الانتقالات الشتوية

برشلونة لا يحب بداية العام.. فوزان فقط في آخر سبع سنوات!

