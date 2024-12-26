"العقلية تميزنا عن لاعبي برشلونة" .. مدافع لاتسيو يلمح لرغبته في العودة إلى ريال مدريد

الإسباني يتذكر تتويجه مع الملكي بالليجا

استعاد المدافع الإسباني ماريو خيلا، لاعب لاتسيو الحالي وريال مدريد السابق، ذكرياته مع الميرنجي في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالعودة إلى بيته القديم لحل أزمته الدفاعية، مشيدًا بزميله الواعد راؤول أسينسيو.

ماريو خيلا (24 عامًا) انتقل في صيف 2022 إلى لاتسيو من ريال مدريد "كاستيا" مقابل 6 ملايين يورو، مع احتفاظ الملكي بنسبة 50% من إعادة بيعه، لتتحدث تقارير صحفية عن إمكانية تعاقد الملكي معه لسد العجز في خطوطه الدفاعية.

وأجرى خيلا مقابلة صحفية مع شبكة "ريليفو" الإسبانية، قال فيها: "لعبت مباراة واحدة مع ريال مدريد، تحديدًا 15 دقيقة، كانت كافية لمساعدتي على الفوز بلقب الدوري مع الميرنجي. قليلون هم من يستطيعون قول ذلك".

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وأضاف: "لقد كان حلمًا لا يصدق، كانت أيضًا المباراة الوحيدة التي حضرها عائلتي. لم أكن أعلم أنني سأخوض مباراتي الأولى، وفزنا باللقب الـ35 للدوري وكان ذلك مذهلاً. إنه حلم صعب للغاية، واستمتعت به كطفل صغير".

وعندما سئل عن الفارق بين دفاع برشلونة وريال مدريد، قال خيلا: "ريال مدريد هو النادي الذي يمنحك قدرًا كبيرًا من حرية التعبير في كرة القدم. فهو لا يطلب منك أن تلعب لعبة محددة وأكاديمية للغاية. إنها مسألة عقلية أكثر".

وأردف: "العمل الذي يقوم به راؤول أسينسيو منذ أن كان في فريق ريال مدريد كاستيا جيد للغاية، لأنه كان يتمتع بمسيرة فريدة من نوعها، حيث ظهر لأول مرة في سن مبكرة، وأصبح مشهورًا ويعرف ما يكلفه ذلك".

وواصل: "أسينسيو اكتسب عقلية مدريد، كل الأطفال في فريق الشباب لديهم هذه العقلية. في النهاية، الطريقة هي 4-3-3، ستلعب جيدًا لأن النادي لديه أفضل اللاعبين والمدربين، لكن في ذهنك ستكون قويًا وتنافسيًا لأن هذا ما يتطلبه التواجد في أفضل نادٍ في العالم".

وقدم خيلا نفسه بشكل جيد مع الفريق الإيطالي، حيث أصبح قطعة أساسية في تشكيلته وشارك في 19 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفًا، ليعيد موقع "ترانسفير ماركت" تقييم سعره حيث ارتفع من 18 إلى 28 مليون يورو، ويحقق أكبر قفزة بين الإسبان المحترفين في إيطاليا.