صفقة بخصم 50%.. حل سحري من "الدفاتر القديمة" لإنقاذ دفاع ريال مدريد!

هل يلجأ بيريز إلى هذا الخيار؟

كشفت تقارير صحفية، عن بريق مضيء من بعيد لنادي ريال مدريد بشأن ظهور حل سحري وإضافة قوية لخط دفاع النادي الملكي في الموسم المقبل.

ريال مدريد يعاني هذا الموسم من أزمة دفاعية حادة في ظل إصابة إيدير ميليتاو وداني كارباخال ودافيد ألابا، لذلك يعتمد على لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني لسد هذا العجز ومجاورة المدافع الألماني أنطونيو روديجر.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن أمام إدارة ريال مدريد حل مثالي في الموسم المقبل لهذه الأزمة من خلال استعادة لاعبه السابق ماريو جيلا، الذي تم بيعه إلى لاتسيو الإيطالي في صيف 2022، مع احتفاظ الميرنجي بـ50% من حقوق بيعه في المستقبل.

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جيلا (24 عامًا) غادر ريال مدريد مقابل ستة ملايين يورو مقابل 50% من حقوقه وكان موسمه الأول صعبًا، لكنه في الموسم الثاني اكتسب ثقة ساري ويستمر تألقه مع المدرب الحالي ماركو باروني، حيث يعتبر المدافع الأول للفريق وشارك في 18 مباراة منذ بداية الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا.

ولم يمر عمل جيلا المميز مع لاتسيو دون أن يلاحظه أحد، حيث أعاد موقع "ترانسفير ماركت" تقييم سعره حيث ارتفع من 18 إلى 28 مليون يورو، ليحقق لاعب ريال مدريد السابق أكبر قفزة بين الإسبان المحترفين في إيطاليا.

وأصبح جيلا أغلى لاعب إسباني في الدوري الإيطالي منفردًا، بعدما كان يتقاسم مكانه مع ماريو هيرموسو، لكن الأخير انخفض (من 18 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو) وظل جيلا وحيداً في القمة بحوالي ضعفين القيمة تقريبًا.

ورجحت "آس" أن يعيد ريال مدريد التفكير في جيلا، رغم عدم وجود اتصالات بين الطرفين في الوقت الحالي، خصوصًا أنه لن يكون خيارًا مكلفًا للرئيس فلورنتينو بيريز في الصيف المقبل، حيث سينجح في شرائه إذا دفع نصف قيمته فقط، والتي لن تتجاوز 14 مليون يورو، وفقًا لقيمته على "ترانسفير ماركت".