"برشلونة لن يُعطي ليفاندوفسكي أكثر مما أعطاه بايرن ميونخ"

رومينيجه يتعجب من رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل إلى برشلونة

تعجب كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، من رغبة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري في الانتقال إلى نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ليفاندوفسكي صرح أنه يرغب في خوض تحدى جديد والرحيل عن صفوف بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضى مع مراقبة نادي برشلونة لوضع اللاعب مع ناديه الألماني.

النجم البولندي الدولي لا يزال عقده ممتد مع بايرن ميونخ حتى الصيف القادم، لكنه لا يرغب في استكمال مدة تعاقده في أليانز آرينا، بينما يرفض النادي التخلى عن نجمه على آمل إقناعه بتجديد عقده في الصيف المقبل.

رومينيجه يقلل من برشلونة ويرفض رحيل ليفاندوفسكي

وصرح رومينجيه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا أفهم! لا أستطيع أن أتخيل أنه يمكنك حاليًا الفوز مع برشلونة أكثر من بايرن ميونيخ".

وأضاف: "ما الذي يمكن أن يقدمه برشلونة في الوقت الحالي؟ لا يمكنني التفكير في أي شيء".

وواصل: "إذا كنت صادقًا، لا أعتقد أن بعد كل هذه التصريحات سيوافق البايرن على رحيل ليفاندوفسكي". مشيرًا إلى تصريحات أوليفر كان المدير التنفيذي الحالي للبايرن حول بقاء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حتى نهاية عقده مع الفريق.

وأردف: "روبرت مهم للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ، وأيضًا بالنسبة للدوري الألماني بأكمله أنه لا يمكن تعويضه بالنسبة لبايرن ميونخ نحن بحاجة إلى لاعب من هذا المستوى، حتى لو كان على وشك بلوغ 34 عامًا".

وشدد: "أنه ماكينة أهداف ولا يوجد لاعب في نفس مستواه داخل أوروبا علينا أن نصلي من أجل بقاء روبرت، فهو عنصر الجذب المطلق في الدوري الألماني خاصة بعد رحيل هالاند".

وأضاف رومينيجه: "على بايرن أن يناضل من أجل ليفاندوفسكي".

وتحدث صاحب ال66 عامًا عن رأيه في كيفية إدارة ملف تجديد اللاعب البولندي بالطريقة المثالية من إدارة بايرن ميونخ من أجل الحفاظ على ليفاندوفسكي قائلًا: "عليك أن تقاتل من أجل الحفاظ عليه، وتتحدث معه والتواصل المستمر مع وكيله، يمكن أيضًا الاتفاق معه على دوره في النادي بعد تعليق حذائه".

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