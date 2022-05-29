"اعتقالات ونوبات سكر" .. أحداث مؤلمة في نهائي دوري أبطال أوروبا

حوادث مؤسفة في محيط ملعب دو فرانس قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

شهد محيط ستاد دو فرانس الذي استضاف يوم أمس مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول أحدثًا مؤسفة مما أدى إلى تأخير انطلاق اللقاء لمدة 36 دقيقة.

وكشف بيان وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد عن اعتقال 105 مشجعا آثر الأحداث التى تسببت في تأجيل انطلاق المباراة.

وأفاد البيان محاولة العديد من المشجعين تسلق البوابات لمحاولة الدخول بالقوة قبل الدخول في مشاجرات مع الشرطة الفرنسية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع من أجل تفرقة الجمهور.

كواليس فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

صرح مقر شرطة باريس في بيان صحفي نشر مساء السبت إنه قبل المباراة: "عطل العديد من المشجعين بدون تذاكر المباراة أو حاملي التذاكر المزورة الوصول إلى الملعب، على مستوى المحيط الأمني ​​الخارجي".

وأشار وزير الداخلية جيرالد دارمانين، في تغريدة على تويتر: "الآلاف من الجمهور الإنجليزي بدون تذاكر أو بتذاكر مزورة يحولون الدخول إلى الملعب".

وأضافت المحافظة أن إخلاء "منطقتي المشجعين" المنفصلين - لمشجعي ريال مدريد في سان دوني وليفربول في شرق باريس - تم دون حوادث كبيرة، خاصة مع تنظيم منطقة لمشجعي الريدز من أجل مشاهدة المباراة عبر الشاشات الكبيرة في الساحة.

وأشار صحفي في وكالة فرانس برس إلى أنه على الرغم من هزيمة ليفربول، فإن إخلاء هذا المحيط شديد الخطورة تم دون وقوع حوادث.

وصرح متحدث بإسم إداراة الإطفاء والحماية المدنية في باريس لوكالة فرانس برس، أنه تم العناية ب 238 شخصًا من قبل خدمات الطورائ المختلفة بدءا من نوبات السكر أو الحوادث البسيطة، وصولًا إلى حالات التسمم بالغاز المسيل للدموع.

اقرأ أيضًا..

بيريز يوجه رسالة قاسية لمبابي وباريس وسيتي بعد التتويج بدوري الأبطال

مشجع ليفربول.. لأن الكنز في الرحلة، فلن تسير وحدك أبدًا يا كلوب!