برشلونة لم يفقد الأمل في ويليان وسيضمه في الصيف

الاتفاق قد يكون وشيكًا..

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن عزم برشلونة التعاقد مع ويليان، لاعب تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

لطالما ارتبط اسم ويليان بالانضمام إلى الكامب نو في آخر سنتين، لكن متطلبات تشيلسي المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الأمر في أكثر من مناسبة.

الدولي البرازيلي سوف ينتهي تعاقده مع نهاية هذا الموسم وبالتبعية يمكنه الانتقال مجانًا حيثما شاء، ويطمح مسؤولو برشلونة في الانقضاض عليه في أسرع وقت ممكن.

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الصحيفة أوردت أن وكيل ويليان هو نفسه وكيل كوتينيو، والذي يتمتع بعلاقة جيدة مع برشلونة، مما يُمكن أن يُسهِّل مهمة البلوجرانا في الظفر بصاحب الـ31 عامًا بالصيف.

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في الوقت نفسه، فإن إدارة البرسا كانت تضع ويليان ضمن خياراتها في يناير المنقضي، لكن في نهاية المطاف فضلّوا الانتظار إلى الصيف على دفع أموال لن تكون بالقليلة لإقناع تشيلسي بالتخلي عنه.

يذكر أن برشلونة كان يضع التعاقد مع مهاجم صريح كأولوية في السوق الشتوية المُنتهية، غير أن جهود تعويض لويس سواريز المُصاب باءت بالفشل كُليًا، فلم يستطع البرسا التعاقد مع رودريجو مورينو أو أوباميانج كما كانوا يتمنون.

كما يجدر الإشارة إلى أن ويليان رفض تجديد تعاقده في تشيلسي في الفترة الماضية وألمح في أكثر من مناسبة أن رحلته في الستامفورد بريدج ستنتهي بنهاية الموسم.