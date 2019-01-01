دي يونج قلب دفاع - ما رأي النجم الهولندي في خطط فالفيردي له؟

فرينكي دي يونج نجم وسط ملعب برشلونة الجديد مطلوب منه اللعب كقلب دفاع كما ذكرت مصادر هولندية، فما هو موقف اللاعب من هذا المركز؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن النجم الشاب فرينكي دي المنضم حديثًا من أياكس لصفوف برشلونة الإسباني مطلوب منه اللعب كقلب دفاع في النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سوكر نيوز" وغيرها من الصحف الهولندية، حيث أكدوا أن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يريد تجربة اللاعب في ذلك المركز.

وأكدت الصحيفة أن قرار فالفيردي ورغبته في تجربة دي يونج في ذلك المركز يأتي بسبب اكتظاظ مركز وسط الملعب بالنجوم في الوقت الحالي.

يبدو أننا سنرى ثنائي من ذهب🔥🔥 pic.twitter.com/VqFm1NfM3W — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يوليو ٢٠١٩

وبالرغم من عيوب فالفيردي العديدة ومزاياه التي تظهر في أوقات مفاجئة، إلا أن تغيير مراكز اللاعبين ليس من ضمنهم على الإطلاق ولم يحدث مع برشلونة إلا في نطاق ضيق للغاية.

وبعيدًا عن مدى صحة المصادر الهولندية التي تناقلت الأنباء التي انتشرت كالنار في الهشيم دعونا نلقى نظرة على موقف دي يونج نفسه من اللعب كقلب دفاع.

هل سبق لدي يونج أن لعب كقلب دفاع من قبل؟ نعم قام النجم الهولندي باللعب في ذلك المركز مع فريقه السابق أياكس في أكثر من مناسبة.

لعب دي يونج تحديدًا ١٩ مباراة بقميص فريق أياكس في مركز قلب الدفاع، ولم يخرج النادي الهولندي بشباك نظيفة في مشاركة لاعب برشلونة الجديد كمدافع سوى خمس مرات فقط.

وتلقى الفريق الهولندي العاصمي ١٥ هدفًأ في خلال مشاركة دي يونج كمدافع في الـ ١٩ مباراة التي ظهر بها في ثوب بعيدًا عن ثوبه.

في المقابل لعب دي يونج مرة وحيدة كرأس حربة في مسيرته الكروية كانت مع ناديه الأول ويليام الثاني في عام ٢٠١٥ وسجل هدفًا، أي أنه مهاجم أكثر نجاحًا منه كمدافع.

وبعيدًا عن لغة الأرقام فدي يونج نفسه لا يحبذ اللعب كقلب دفاع، وهو ما أكده اللاعب بنفسه في تصريحات صحفية خلال موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ عندما اضطر لشغر هذا المركز بسبب الإصابات والإيقافات التي تعرض لها فريقه.

دي يونج: أتمنى التحاق دي ليخت ببرشلونة

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "دي تيليجراف" عام ٢٠١٧: "لا مانع لدي في اللعب كقلب دفاع بشكل مؤقت، لكنني لا أحب أن تكون مسيرتي كلها في ذلك المركز، يتوجب علي القيام بأعمال إضافية في الملعب لو لم أقم بها ستفشل طريقة اللعب كلها بسبب مركزي الجديد".

حديث دي يونج ووجود الثلاثي بيكيه ولونجليه وصامويل أومتيتي، بالإضافة للماضي المعروف لإرنستو فالفيردي كلهم يشيروا لأن اللاعب الهولندي الشاب لن يتواجد أبدًا في مركز قلب الدفاع في موسمه الأول مع برشلونة، لكن من يعلم ما الذي يخبئه المدير الفني للنادي الكتالوني لنا في الأسابيع المقبلة.