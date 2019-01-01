دي يونج: أتمنى التحاق دي ليخت ببرشلونة

نجوم هولندا تحت الطلب في أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى فرينكي دي يونج، نجم هولندا، أن يلتحق به زميله في المنتخب ماتياس دي ليخت في صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الجارية.

دي يونج انتقل يناير الماضي إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو، ويحاول الفريق الكتالوني التعاقد مع مواطنه أيضاً من أياكس هذا الصيف.

وقال دي يونج عقب الانتصار على إنجلترا في دوري الأمم للصحافة: "يجب أن يتخذ هو قراره، بالتأكيد أريد أن ينضم معي إلى برشلونة، سنرى".

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هولندا تقلب تأخرها أمام إنجلترا إلى فوز بثلاثية وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة البرتغال ⚽️ pic.twitter.com/fy3AqT28EU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

وأكمل: "يجب أن تتحدثوا معه، لا أملك أي تأثير على قراره، الأمر يرجع له ولعائلته".

وتشير آخر التقارير أن برشلونة، مانشستر يونايتد، ويوفنتوس يتصارعان على ضم دي ليخت الذي يقدر ثمنه في حدود 70 مليون يورو.

يذكر أن هولندا انتصرت على إنجلترا بنتيجة 3-1 في نصف نهائي دوري الأمم، وسجل دي ليخت هدفاً.