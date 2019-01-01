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دي يونج: أتمنى التحاق دي ليخت ببرشلونة

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Getty Images
نجوم هولندا تحت الطلب في أوروبا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تمنى فرينكي دي يونج، نجم هولندا، أن يلتحق به زميله في المنتخب ماتياس دي ليخت في صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الجارية.

دي يونج انتقل يناير الماضي إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو، ويحاول الفريق الكتالوني التعاقد مع مواطنه أيضاً من أياكس هذا الصيف.

وقال دي يونج عقب الانتصار على إنجلترا في دوري الأمم للصحافة: "يجب أن يتخذ هو قراره، بالتأكيد أريد أن ينضم معي إلى برشلونة، سنرى".

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وأكمل: "يجب أن تتحدثوا معه، لا أملك أي تأثير على قراره، الأمر يرجع له ولعائلته".

وتشير آخر التقارير أن برشلونة، مانشستر يونايتد، ويوفنتوس يتصارعان على ضم دي ليخت الذي يقدر ثمنه في حدود 70 مليون يورو.

يذكر أن هولندا انتصرت على إنجلترا بنتيجة 3-1 في نصف نهائي دوري الأمم، وسجل دي ليخت هدفاً.

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