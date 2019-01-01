برشلونة وفالنسيا يتنافسان على ناشيء بايرن ميونخ

اللاعب تألق في مونديال الشباب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير أمريكية أن كريس ريتشاردس، لاعب بايرن ميونخ الشاب، يحظى باهتمام من الليجا الإسبانية، وبالتحديد برشلونة وفالنسيا.

اللاعب الشاب تألق مؤخراً مع منتخب الولايات المتحدة في مونديال تحت 20 عاماً، وبلغ ربع النهائي مع الفريق، قبل أن يخسر من الإكوادور.

وقالت "سي بي إس" الأمريكية أن اللاعب الشاب يحظى بمتابعة من فالنسيا، والذي يعمل على تجهيز عرض لضمه من بايرن الصيف الجاري.

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وتحدث التقرير أن اللاعب كان تحت المتابعة في مونديال الشباب ليس فقط من فالنسيا ولكن من برشلونة كذلك.

وأشار التقرير أن بايرن ليس عازماً على التفريط في الناشيء، ولكن قد يعيره لأحد الأندية الألمانية من أجل اكتساب الخبرات.

المدافع الأمريكي الشاب يبلغ من العمر 19 عاماً وشارك في خمس لقاءات مع الولايات المتحدة في مونديال الشباب.