برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة وبرشلونة وغرناطة والتي تقام بملعب لوس كارمينيس في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

72' التبديل الثالث لبرشلونة في اللقاء بخروج عثمان ديمبيلي ودخول ريكي بويج

70' عرضية من ألبا إلى البديل برايثوايت ولكنه يفشل في التعامل معها وتخرج إلى ضربة مرمى

المزيد من الفرق

66' تمريرة طولية مذهلة من دفاع برشلونة تصل إلى خوردي ألبا الذي ينفرد بالمرمى ويسددها قوية ولكنها بعيدة عن القائم الأيسر لحارس غرناطة

64' تغييران من برشلونة بخروج كلا من ليونيل ميسي لإراحته ودي يونج ودخول الثنائي برايثوايت وبيانيتش

62' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، جريزمان يسجل الرابع بشكل رائع، بعد تمريرة مذهلة من ديمبيلي إلى الفرنسي الذي يستلم الكرة بيمناه ويسددها بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لروي سيلفا

59' كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى لغرناطة تصل إلى ماتشيس الذي حاول استلامها ولكنه طالت منه

55' انطلاقة رائعة من دي يونج الذي يسدد الكرة بشكل رائع ولكنها عالية عن مرمى غرناطة

49' خطيرررررررررة من بويرتاس الذي استلم كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، راوغ ديست وسدد الكرة ولكنها ضعيفة في أحضان تير شتيجن

تبديل لغرناطة مع انطلاق الشوط الثاني بدخول لويس ميلا وخروج مونتورو

انطلاق الشوط الثاني للمباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ميسي يفعلها ويسجل من ضربة حرة مباشرة في ثالث أهداف برشلونة في المباراة وثاني أهدافه الشخصية، بتسديدة أرضية زاحفة على أقصى الزاوية اليمنى لحارس غرناطة

40' مخالفة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة للموهوب بيدري من قبل إتكي، هل يفعلها ميسي كالعادة ويسجل الهدف الثالث لبرشلونة؟

39' تسديدة قوية من ديمبيلي ولكن الكرة تمر عالية

35' مطالبات من لاعبي غرناطة بالرجوع إلى الفار من أجل إلغاء الهدف لأن بداية الهجمة كانت لمسة يد على بوسكيتس، ولكن الحكم يُكمل المباراة ويحتسب الهدف

35' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول، ميسي يسجل هدف رائع، استلم الأرجنتيني الكرة بعد انطلاقة رائعة من جريزمان، وسددها بشكل رائع على يمين الحارس روي سيلفا

32' تسديدة من ماتشيس من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تصل سهلة إلى يد تير شتيجن

28' بويرتاس ينفرد بالألماني تير شتيجن ويسدد الكرة.. ولكن صافرة الحكم تأتي متأخرة وتحتسبب تسلل على جناح غرناطة

27' نسق المباراة يهدأ قليلًا بدون أي خطورة من الفريقين

22' تمريرة رائعة من بويرتاس إلى سولدادو الذي لم يكن متسللًا ويسدد الكرة ولكنها بعيدة تمامًا عن مرمى تير شتيجن

👌 في التوقيت المناسب والمكان المناسب 💥 pic.twitter.com/fuLolGrFbG — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 9, 2021

20' عرضية من بويرتاس داخل منطقة جزاء برشلونة ولكن ديست يشتت الكرة بنجاح

18' عرضية من ديمبيلي من الجهة اليمنى ولكن فولكيير يشتتها ويخرجها

15' عثمان ديمبيلي يستلم الكرة بيسراه بعد تمريرة من دي يونج ويسددها أرضية قوية ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى غرناطة

12' تم احتساب الهدف، ولم يتم اعتبار جريزمان متسللًا، لأن الكرة لم تصل له مباشرًة من زميله في الفريق ، ولكن من دفاع غرناطة.. برشلونة يتقدم في النتيجة

12' جووووووووووووووووووول لبرشلونة! بوسكيتس يمرر الكرة لترتطم بدفاع غرناطة وتصل إلى جريزمان الذي كان متسللًا وسدد الكرة في الشباك.. ولكن!! حكم المباراة ينتظر تقنية الفار من أجل حسم الموقف!

11' بعد تمريرة خاطئة من سانشيز مدافع غرناطة، برشلونة يقطع الكرة ويلعب هجمة مرتدة سريعة إلى بيدري الذي حاول أن يراوغ المدافع لينفرد بالكرة، ولكن تُقطع منه وتخرج ضربة ركنية

9' تمريرة رائعة من ميسي إلى ألبا الذي حاول التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تطول عليه وتصل سهلة إلى حارس غرناطة

6' برشلونة يجد صعوبة في إخراج الكرة من نصف ملعبه بسبب ضغط غرناطة

4' غرناطة يبدأ المباراة بشكل أفضل من برشلونة ويستحوذ أكثر على الكرة

2' أووووووووووه غرناطة كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول، بعد الضغط على بوسكيتس وقطع الكرة، انطلاقة رائعة من أصحاب الأرض عن طريق بويرتاس وتسديدة قوية يتصدى لها شتيجن ببراعة وتخرج لضربة ركنية

صافرة الحكم تعلن عن انطلاق الشوط الأول من اللقاء

لاعبو الفريقين يقفون دقيقة حداد قبل بداية المباراة

عاجل: في تغيير اضطراري، أومتيتي سيبدأ أساسيًا بدلًا من أراوخو الذي تعرض للإصابة أثناء أجراء عمليات الإحماء

هذه المباراة ستشهد الظهور رقم 600 بقميص البلاوجرانا لواحد من أساطير النادي ألا وهو بوسكيتس، مما سيجعله رابع أكثر اللاعبين تمثيلًا للعملاق الكتالوني في تاريخه بعد كل من تشافي، ميسي وإنيستا

تشكيل غرناطة

يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

روي سيلفا

كارلوس نيفا - دومينجيوس دوارتي - جيرمان سانشيز - ديميتري فولكيير

مونتورو - يان إتكي

داروين ماتشيس - يانخيل هيريرا - أنطونيو بويرتاس

روبيرتو سولدادو

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا- أوسكار مينجويزا - صامويل أومتيتي- سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - بيدري - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هُنا

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هُنا

في المقابل سيدخل فريق غرناطة اللقاء في المركز السابع برصيد 24 نقطة فقط، وفي أول مباراة، وسيسعى الفريق لاستعادة الثقة مرة أخرى أمام العملاق الكتالوني بعد أن سقط أمام إيبار في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 17 مباراة متخلفًا عن أتلتيكو مدريد الذي يتوجد في الصدارة بفارق 7 نقاط بالتمام والكمال وعن ريال مدريد بواقع 5 نقاط، وسيسعى الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة بعد أن فاز في أخر مباراتين على ويسكا وأتلتيك بلباو.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين برشلونة ضد غرناطة في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.