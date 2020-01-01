برشلونة ضد ليجانيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليجانيس ضد برشلونة في الجولة 29 من الدوري الإسباني، وهي الثانية للكتلان بعد العودة من توقف فيروس كورونا

برشلونة 2 × 0 ليجانيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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64' ميسي أرسل بينية في اليمين لسيميدو الذي أرسل عرضية أرضية قابلها جريزمان بتسديدة عبرت للشباك من على يمين كوييار.

64' جووووووووووووووووول ثاني لبرشلونة عن طريق جريزمان.

60' تدوير للكرة بين لاعبي برشلونة وليجانيس متراجع.

56' بيكيه يتعرض لإصابة ويسقط على الأرض بعد تداخل مع أسالي.

56' حتى الآن وللمباراة الثانية على التوالي برشلونة في غاية السوء رغم الانتصار على مايوركا بالأربعة والتقدم بهدفٍ حتى الآن.

54' خطيييييييييييرة لليجانيس بتسديدة من أسالي من أمام يسار منطقة الجزاء، لكن لا صعب على تير شتيجن الذي يطير للكرة ويمسكها من على يساره.

54' تبديلان لبرشلونة بدخول سواريز بدلاً من فاتي ودخول سيميدو بدلاً من روبيرتو.

52' سواريز يستعد للدخول في هذه الأثناء.

51' ميسي ننفذ الضربة الحرة بتسديدة في وسط المرمى، يمسكها كوييار بسهولة.

49' خطأ لبرشلونة من أمام يمين منطقة لجزاء، بعد تدخل من ريسيو على ميسي.

47' حصار برشلونة لليجانيس يبدأ مع بداية الشوط الثاني.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني.

روجر أسالي يدخل بدلاً من ميسا قبل بداية الشوط الثاني.

48' الحكم ينهي أحداث الشوط الأول من اللقاء.

47' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، برشلونة محاصر لليجانيس المترجع رغم التأخر بهدف.

46' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' عرضية من اليمين عن طريق راكيتيتش يحولها ميسي إلى المرمى برأسية، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

44' لونجليخ يرسل كرة أمامية تبحث عن جريزمان في اليسار، لكن أوازيم الأقرب للكرة.

GOAL! Ansu Fati smashes home the opener for ! pic.twitter.com/3CbbaQQlzc — Goal (@goal) June 16, 2020

42' فيربو توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء حتى وصل لرويبال الذي حاول افتكاك الكرة لكنه سقط، فمرر فيربو الكرة لفاتي الذي أرسل تسديدة أرضية عبرت من بين قدمي تارين ثم سكنت الشباك من على يسار كوييار.

42' جوووووووووووووول أول لبرشلونة من فاتي.

40' حصار البرسا متواصل وجدار مدريدي قوي من ليجانيس.

39' ميسي يحاول التوغل وتارين يشتت الكرة إلى ركنية من على يمين المرمى.

39' بيكيه يتوغل بالكرة حتى أعتاب منطقة الجزاء، لكن الدفاع يحاصره ويفتك الكرة.

38' فاتي يحاول المرور بالكرة في اليسار، لكن رويبال يتدخل عليه بقوة، وخطأ لبرشلونة.

36' حصار برشلونة لليجانيس متواصل.

35' فيربو يمرر كرة إلى فاتي في يسار منطقة الجزاء، لكن أوازيم يفتكها.

📲 #BarçaLeganés

⏰ Min 33



▶ El Barça busca encontrar espacios entre una defensa muy bien ordenada



🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/JNVXJLpqMM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 16, 2020

33' الحكم يشير لاستئناف المباراة..

31' الحكم يمنع استراحة لشرب المياة.

30' خطيييييييييرة لبرشلونة بعرضية من اليمين عن طريق راكيتيتش يقابله جريزمان برأسية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

29' ميسي يتوغل بالكرة في منطقة الجزاء ثم يمررها لفاتي الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

27' كرة أمامية تصل لجريزمان في يمين منطقة جزاء برشلونة، لكن كويار يخرج من مرماه ويمسك الكرة.

25' برشلونة حتى الآن غير قادر على الوصول لمرمى كويار رغم السيطرة على المباراة.

23' خطأ لبرشلونة من اليسار ينفذه ميسي بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع قبل أن تصل الكرة لبيكيه.

21' حتى الآن عناصر برشلونة يتناقلون الكرة، وليجانيس متراجع كليًا.

19' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء، والكرة دائمًا في حيازة الكتلان.

17' بيكيه يرسل كرة عالية من اليمين لفيربو في اليسار، فيرتقي الظهير الأيسر ويمرر كرة رأسية للداخل يبعدها الدفاع من أمام جريزمان.

16' تمريرات بين عناصر برشلونة وتراجع منظم لليجانيس.

14' كرة أمامية لبرشلونة تبحث عن جريزمان في منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعدها.

13' خطييييييييرة لليجانيس بعرضية من اليسار تعبر من الجميع وتصل لجيريرو في يمين منطقة الجزاء، فيرسل جيريرو تسديدة أرضية تعبر من شتيجن وترتطم بالقائم الأيمن م تمضي إلى ضربة مرمى.

11' إيراسو ينطلق بالكرة في مرتدة سريعة ويدخل يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة تصطدم بقدم لونجليه وترتفع، فيقابل ميسا الكرة بتمريرة رأسية لجيريرو الذي يرسل تسديدة تعبر من تير شتيجن ويبعدها لونجليه من على خط المرمى.

11' يا ربااااااااااااااااه، لونجليه ينقذ برشلونة من الهدف الأول.

9' روبيرتو ينطلق بالكرة في اليمين ويرسل عرضية يبعدها الدفاع.

6' برشلونة يحكم سيطرته على المبارة في هذه الأثناء.

4' بداية هادئة للمباراة وكل فريق يحاول السيطرة.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر وليجانيس على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل ليجانيس:

يبدأ المدرب خافيير أجيري بطريقة (3-5-2)، وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 3-5-2

إيفان كويار

أوناي بوستينزا - رودريجو تورين - تشيدوزي أوازين

جوناثان سيلفا - ريسيو - روبين بيريز - روكي ميسا - أيتور رويبال

ميجيل جيريرو - خافيير إيراسو

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

أرتور - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة الثانية بعد العودة من توقف فيروس كورونا، والتي ستكون ضد ليجانيس في الجولة 29 من الدوري الإسباني.