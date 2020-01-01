ما هي أسباب انقسام إدارة برشلونة؟ وهل يعيش الكامب نو حرب هوية؟

يتعرض رئيس بلوجرانا جوزيب ماريا بارتوميو لضغوط شديدة بعد سلسلة من الفضائح التي هزت النادي كثيرًا في الفترة الأخيرة، فما هي أسباب انقسام إدارة برشلونة؟

في يوم السبت 18 مايو 1996 ، هيمنت عناوين الصحف الرياضية الكاتالونية على الكشف عن اتفاق بوبي روبسون مع رئيس برشلونة جوزيب لويس نونيز في اليوم السابق ليصبح مدرب النادي الجديد.

كان هذا خبرًا سيئًا ليوهان كرويف، فقبل يومين فقط ، التقى الهولندي مع نونيز ونائب الرئيس جوان جاسبرت ولم يتلق أي إشارة إلى أن وظيفته في خطر.

لذا ، عندما وصل جاسبرت إلى كامب نو ومد يده لمصافحة الهولندي، دفعه بعيدًا وصرخ في وجهه قائلاً "أنت يهوذا!".

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وبحسب رواية مساعد المدرب آنذاك تشارلي ريكساش في كتاب "بارسا" لجيمي بيرنز ، وصف الهولندي الدولي السابق رؤسائه بـ "الخونة" واتهمهم بطعنه في ظهره.

صرخ كرويف: "كيف يمكن أن نونيز لم يكن لديه الشجاعة للتعامل مع أي مشاكل، ولم يقف أمامي وجها لوجه؟"

في ذلك الحين انتهى الشجار بتهديد جاسبرت باستدعاء الشرطة لإخراج الهولندي بالقوة من المبنى، وقيل للشخص الأكثر نفوذاً في تاريخ النادي: "أنت لم تعد تنتمي إلى هنا".

لا يسمح برشلونة كنادي لأي غرباء التدخل في قرارات الإدارة، ومع ذلك ، حتى بمعايير البلوجرانا، كان الأسبوع الماضي مثيرًا بشكل غير عادي.

وقال مصدر مقرب من إدارة الفريق الكتالوني تعليقًا على الأحداث "وكأن كرة القدم ترد على جيم أوف ثرونز".

وعلى ما يبدو أن الكامب نو يعيش أجواء انقسام تشبه التي تحدث في الحروب الأهلية، لكن لماذا؟

كما هو الحال دائمًا مع برشلونة ، يصعب فصل الحقيقة عن الخيال، ومع ذلك ، هذا ما نعرفه حتى الآن عن أصول الصراع الكاتالوني ...

بسبب كورونا ولاوتارو ونيمار - برشلونة يرفع راية بيع اللاعبين في سوق الانتقالات

نيمار

خلف جوزيب ماريا بارتوميو ساندرو روسيل كرئيس لبرشلونة في عام 2014 ، بعد أن أجبر الأخير على الاستقالة بعد فتح تحقيق بخصوص صفقة انضمام نيمار من سانتوس قبل ذلك بعام.

من قبيل الصدفة ، ترتبط مشاكل بارتوميو أيضًا بالمهاجم البرازيلي الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017.

حاول برشلونة إعادة نيمار الصيف الماضي، ولكن لم يتم إبرام أي صفقة ، الأمر الذي أدى إلى إحباط قائد النادي ليونيل ميسي والجميع.

توترت علاقة بارتوميو مع اللاعبين منذ ذلك الحين ، نظرًا لوجود تصور لديهم بأنه لم يكن يرغب في إعادة البرازيلي للكامب نو.

إقالة فالفيردي

استاء اللاعبون أكثر من تعامل بارتوميو مع إرنستو فالفيردي وإقالته في يناير الماضي.

كان برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في ذلك الوقت، وبالتالي كان في طريقه للحصول على اللقب الثالث على التواليمن الليجا، ومع ذلك أصبح المشجعون محبطين بشكل كبير من طريقة لعب المدرب وافتقاده روح اللاماسيا، واستسلام الفريق المفاجئ والصادم في دوري أبطال أوروبا.

لذلك، عندما تلقى البلوجرانا هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام أتليتيكو مدريد في نصف نهائي كاس ملك إسبانيا تسببا في الخسارة 3-2 والتوديع البطولة، قرر بارتوميو التصرف وأقال فالفيردي بعد أربعة أيام.

ومع ذلك، تم انتقاده بسبب الطريقة التي أدار بها الأزمة، حيث أقال مدرب أتلتيك بلباو السابق دون وجود بديل.

ادعى النادي أنه كان على اتصال بكيكي سيتين منذ أسابيع قبل تعيينه، لكن المدرب الجديد اعترف وكشف النقاب عنه أنه فوجئ بتلقي مكالمة من برشلونة بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

كانت الحقيقة هي أن البلوجرانا رفض من قبل مدربين سبق لهم ارتداء قميص الفريق أمثال تشافي ورونالد كومان.

كان يمكن أن يكون الأول خيارًا جيدًا بشكل خاص مع كل من المشجعين والعديد من زملائه السابقين ، ولكن ، كما علمت جول ، كان لاعب خط الوسط مترددًا في أن يصبح جزءًا من مشروع لا يثق به بنسبة 100%.

سوق الانتقالات الشتوية 2020

تعرض بارتوميو للانتقاد مرة أخرى بعد أسابيع فقط من إغلاق سوق الانتقالات في يناير الماضي دون أن يضم برشلونة مهاجم آخر.

اعتبر المشجعون هذا الأمر غير مقبول ، نظرًا لأن الخيار الأول كان لويس سواريز الذي تعرض لإصابة وقتها أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ولم يكن هناك بديل مناسب في الفريق.

أدت إصابة الجناح عثمان ديمبيلي إلى تفاقم مشاكل الكتلان في الهجوم، واضطر برشلونة إلى الاستفادة من قاعدة تسمح له بضم لاعب بعد نهاية الميركاتو.

وقع الخيار حينها مارتن بريثويت، مما أثار حفيظة ليجانيس، الذين لم يتمكن من التوقيع مع بديل للمهاجم بعد رحيله.

بالإضافة إلى ذلك ، أنفق برشلونة 18 مليون يورو (16 مليون جنيه إسترليني / 20 مليون دولار) على لاعب يبلغ من العمر 28 عامًا لم يكن مؤهلاً للعب في دوري أبطال أوروبا، وفرص بقائه بعد انتهاء هذا الموسم قليلة جدًا.

بوابة مواقع التواصل الاجتماعي

في فبراير، زعمت شبكة الإذاعة الإسبانية Cadena SER أن برشلونة قد تعاقد مع شركة تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحسين صورة الرئيس وأعضاء مجلس إدارته.

ومع ذلك ، زُعم أيضًا أن I3 Ventures قد تم تكليفها أيضًا بتقويض الأفراد الذين لديهم روابط قوية بالنادي، بما في ذلك ميسي وتشافي والمدافع جيرارد بيكيه والمدرب السابق بيب جوارديولا.

أصدر بارتوميو إنكارًا سريعًا: "بادئ ذي بدء ، يجب أن أقول أن برشلونة لم يوظف أي خدمة لتشويه سمعة أي شخص. لا اللاعبين ولا المديرين التنفيذيين والرؤساء السابقين. هذا الأمر برمته خاطئ".

وأضاف: "لذا ، سندافع عن أنفسنا عند الضرورة فيما يتعلق بهذا الموضوع ، بكل الوسائل ، وأمام أي شخص يتهمنا بالقيام بذلك. وأكرر مرة أخرى ، من الخطأ أن برشلونة ، على أي حال ، استأجر أي شخص لتشويه سمعة الناس".

واستطرد: "صحيح أنه في نهاية عام 2017 ، طلبنا استهداف مناطق مختلفة من النادي على وسائل التواصل الاجتماعي ، كما فعلت غالبية الأندية".

وقال بارتوميو: "بعد التأكيد على أن أحد الحسابات المرتبطة بأحد موردي هذه الشركة قد أدلى بتعليقات غير لائقة حول الأشخاص المرتبطين بمنظمتنا، أعطيت تعليمات شخصية لإنهاء العقد مع هذه الشركة".

وأردف: "أريد أن أوضح شيئًا. فيما يتعلق بالسؤال:" هل أمرنا أي شخص بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؟ "، الإجابة هي نعم - وسنواصل القيام بذلك.

وقال: "من مسؤولية هذا النادي أن يعرف ما يجري وما يقال في جميع أنحاء العالم ، للحفاظ على برشلونة دائمًا".

"فيما يتعلق بالسؤال:" هل أصدرنا أوامر بتشويه سمعة الأشخاص أو المؤسسات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ "، والإجابة بالنفي وسنلاحق قانونيًا كل من يتهمنا بذلك".

على الرغم من تعليقات بارتوميو ، كانت هناك دعوات له للاستقالة في مباراة برشلونة التالية لهذا الحادث في كامب نو، والتي كانت ضد إيبار في الدوري الإسباني وانتهت بالفوز 5-0.

في هذه الأثناء، كان ميسي مترددًا في القفز إلى أي استنتاجات.

وصرح لموندو ديبورتيفو بعد نشر الخبر: "من الغريب أن يحدث شيء من هذا القبيل ، لكنهم قالوا أيضًا إنه سيكون هناك دليل".

وأضاف: "يجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا. لا يمكننا أن نقول الكثير وسننتظر لنرى ما سيحدث مع كل هذا."

تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا

يشتهر ميسي بشخصية خجولة تتجنب الأضواء، ومع ذلك، فقد أظهر بالفعل استعداده للهجوم علنًا إذا تم التشكيك في نزاهة زملائه.

في الواقع ، رد الأرجنتيني بغضب على تصريحات إريك أبيدال بأن بعض اللاعبين لعبوا دورًا في طرد فالفيردي لأنهم لم يبذلوا جهدًا كافيًا.

وكتب قائد برشلونة على إنستجرام "بصراحة لا أحب القيام بهذا النوع من الأشياء ولكن أعتقد أن على الجميع أن يتحملوا مسؤولية عملهم ويتحملوا مسؤولية قراراتهم".

وأضاف: "اللاعبون مسؤولون عما يحدث في الملعب ، ونحن أيضًا أول من يعترف عندما لا نلعب جيدًا.

واستطرد: "يجب على المسؤولين أن يكونوا قدر مسؤولياتهم وقبل كل شيء تولي قراراتهم الخاصة."

في هذا السياق، لم يكن من المستغرب أن يشعر ميسي بأنه مضطر للتحدث مرة أخرى وسط تغطية صحفية سلبية لخفض المرتبات المقترحة لمساعدة النادي على التعامل مع الآثار المالية لأزمة فيروس كورونا

وزُعم في أقسام معينة من الصحافة أن اللاعبين كانوا يرفضون الموافقة على تخفيض الأجور والشعور بأن المعلومات قادمة مباشرة من النادي.

لجأ ميسي مرة أخرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء رأيه، وكتب: "لقد كتب الكثير وقيل عن فريق برشلونة الأول فيما يتعلق برواتب اللاعبين خلال هذه الحالة من القلق".

وأضاف: "قبل المضي قدمًا ، نريد أن نوضح أننا كنا دائمًا على استعداد لخفض رواتبنا لأننا نفهم تمامًا أننا في وضع استثنائي. نحن كلاعبين هنا دائمًا لمساعدة النادي عندما يطلبنا. في بعض الأحيان ، لقد فعلنا أشياء بمبادرة منا خلال الأوقات التي شعرنا فيها أنها ضرورية ومهمة.

"لم يفاجئنا أن البعض داخل النادي يحاولون وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بشيء كنا من الواضح دائمًا أننا سنفعله. في الواقع ، إذا جاء الاتفاق متأخرًا قليلاً فذلك لأننا نبحث عن طريقة لمساعدة النادي وكذلك عمال النادي في هذا الوقت العصيب.

"من جانبنا ، حان الوقت لنقول أن الخفض سيكون 70% من أجرنا خلال حالة الإنذار. وسنساعد أيضًا النادي من أجل دفع 100٪ من أجور العمال."

وقال ميسي: "إذا لم نتحدث حتى الآن ، فذلك لأن الأولوية كانت إيجاد حلول لمساعدة الفريق ومعرفة من هم الأكثر تضررًا خلال هذا الموقف.

"لا نريد التوقيع بدون إعطاء تحية كبيرة وقوتنا لجميع الأشبال الذين يمرون بلحظة سيئة في هذه الأوقات الصعبة والذين ينتظرون بصبر في منازلهم حتى تنتهي هذه الأزمة.

"قريبًا ، سوف نخرج على الجانب الآخر من هذا وسنتحد جميعا معا."

لقد دعم بارتوميو ، الذي لديه العديد من الأصدقاء في وسائل الإعلام ، جانب ميسي من القصة ، ولكن عندما سُئل عن المسؤول عن التسريبات ، لم يكن لديه إجابات.

كما لن يكون هناك أي دليل على نوع الوحدة التي أراد ميسي رؤيتها أيضًا. كما اتضح ، فإن الانقسامات في كامب نو سوف تتعمق فقط.

الاستقالات الجماعية

كما أفاد جول يوم الأربعاء ، بدأ بارتوميو بالفعل التخطيط لعملية تصفية في الكامب نو ، بعد أن غضب من محاولات الإطاحة به خلال اجتماع لمجلس الإدارة دعي له في أعقاب بوابة التواصل الاجتماعي، عندما حاول بعض إداريي الفريق إقناعه بالاستقالة من منصبه، والدعوة للانتخابات الرئاسية الصيف المقبل.

يُحظر على بارتوميو الترشح مرة أخرى، لكنه لا يزال مصمماً على إكمال السنة الأخيرة من ولايته الثانية والأخيرة في دفة القيادة. ونتيجة لذلك ، شرع في تعزيز موقعه ، وأبلغ العديد من الإداريين أنهم لن يلعبوا دورًا في الشكل الجديد للفريق.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه سعى إلى إقالة إميلي روسو ، الذي كان يوصف بأنه الخليفة الأفضل لرئاسة برشلونة.

كان نائب الرئيس غاضبًا ، حيث أخبر كادينا سير يوم الأربعاء أنه كان كبش فداء.

وكشف: "أخبرني بارتوميو أنه يريد تجديد مجلس الإدارة وأبدى انزعاجه من بعد الإداريين ، وأنا منهم". "أخبرني أن هناك تسريبات أزعجت اللاعبين وأنني ألقى بظلال الشك على المجلس.

واضاف: "أخبرته أنني أتحدث إلى الصحافة لكني لا أتسبب في حدوث تسريبات ، ولم أنتقد اللاعبين مطلقاً. أفضل شيء يمكن فعله هو التحدث وجهاً لوجه بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.

واستطرد: "قلت له أن يمنحني الوقت للتفكير في الرد عليه بشكل صحيح ... لكن أعتقد أنه من الجبن القيام بذلك عبر الهاتف وبدون سابق إنذار".

أعلن روسو في البداية عن نيته القتال للحفاظ على منصبه لكنه استقال مساء الخميس ، إلى جانب زميله نائب الرئيس إنريكي تومباس ، بينما بقي سيلفيو إلياس وماريا تيكسيدور وجوسيب بونت وجوردي كلاساميليا.

وجاء في رسالة المجموعة الموجهة إلى La Vanguardia: "نريد بموجب هذا أن نعلن أن الإداريين الموقعين أدناه نقلوا إلى الرئيس بارتوميو قرارنا بالاستقالة من منصبنا كمدراء لنادي برشلونة".

"لقد وصلنا إلى هذه النقطة من خلال عدم القدرة على عكس معايير وأشكال إدارة النادي في مواجهة تحديات المستقبل الهامة ، وخاصة من سيناريو ما بعد فيروس كورونا.

"يجب أن نسلط الضوء أيضًا على خيبة أملنا من الحلقة المؤسفة على الشبكات الاجتماعية ، والمعروفة باسم" بوابة برشلونة"، والتي علمناها من خلال الصحافة.

"نطلب هنا أنه بمجرد عرض نتائج المراجعة الموكلة لشركة PWC ، يجب توضيح المسؤوليات وكذلك التعويض في نهاية المطاف.

"كخدمة أخيرة لنادينا ، نوصي بمجرد أن تسمح الظروف بإجراء انتخابات جديدة يتم ذلك، بكل"المناصب" بإدارة النادي بأفضل طريقة ممكنة في مواجهة التحديات الهامة التي يواجهها النادي في المستقبل القريب.

"أخيرًا وليس آخرًا ، نريد الحصول على تقدير خاص للغاية وشكرًا لزملائنا في مجلس الإدارة الذين كرسوا وكرسوا أفضل جهودهم من أجل نادي برشلونة المحبوب، كما نشكر المديرين التنفيذيين وموظفو النادي لدعمهم وعملهم الممتاز خلال هذه الفترة التي كان لنا فيها شرف خدمة النادي ".

شبهة الاختلاس

كان أنصار النادي لا يزالون يتصالحون مع الخروج الجماعي عندما ادعى روسود بشكل مثير في صباح اليوم التالي أن شخصًا ما كان يسرق من النادي.

عندما سُئل خلال مقابلة مع RAC1 عما إذا كان يعتقد أن المال يتم سحبه حتى ذلك الحين ، أجاب "بصدق ، أعتقد ذلك. من كان؟ لا أعتقد أنه كان شخصًا من المجلس. لا أعرف من كان ، ولكن يمكنني التكهن.

"عندما تدفع مليون يورو (0.9 مليون جنيه إسترليني / 1.1 مليون دولار) مقابل شيء بقيمة 100 ألف يورو (90 ألف جنيه إسترليني / 110 آلاف دولار) ، فإن ذلك قد يعود بالفائدة على شخص داخل النادي أو خارجه. لا أعتقد أنه شخص من الإدارة ولكن إذا كان هناك تناقض فهذا يعني أن شخصًا ما يستفيد بطريقة غير مشروعة.

"مع بوابة التواصل الاجتماعي" ، لدينا ثلاث مشاكل. الأول هو فهم ما إذا كانت شبكات التواصل الاجتماعي تستخدم لتدمير سمعة الآخرين - لا أعتقد أن هذا هو الحال.

"ثانيًا ، هل يتم دفع 3 ملايين يورو (2.7 مليون جنيه استرليني / 3.3 مليون دولار) مقابل هذه الخدمات؟ وثالثًا ، لا جدال في أن المدفوعات قد تمت على مراحل [للتحايل على مجلس الإدارة]. المشكلة هي تجزئة الفواتير. بعد المراجعة ، لم نتمكن من غض الطرف.

عرضنا على الرئيس التنحي عندما كان التقرير على وشك الانخفاض. إنه أمر مشبوه. الرئيس يعرف ما يضعه في المراجعة وهذا أحد العوامل التي تهمنا ".

رفض برشلونة ادعاء روسود وهدد أيضًا بإجراء قانوني ، بينما أصر في الوقت نفسه على أن الاستقالات كانت متوقعة كجزء من عملية إعادة الهيكلة المخطط لها.

لكن بالنسبة للجماهير ، يبدو أنه لا يوجد هيكل على الإطلاق. في الواقع ، يجب أن يتكون مجلس الإدارة من 14 فردًا على الأقل ، ولكن لم يعد هناك سوى 13 فقط وادعى روسو أن المزيد من الاستقالات في الطريق.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لبارتوميو وبرشلونة ولجنته؟ حسنًا ، تمامًا مثل حلقة كلاسيكية من جيم أوف ثرونز، من الصعب التنبؤ بالنهاية.

ومع ذلك ، كما أكد خروج كرويف منذ 23 عامًا ، لا أحد في مأمن.