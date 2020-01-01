بسبب كورونا ولاوتارو ونيمار - برشلونة يرفع راية بيع اللاعبين في سوق الانتقالات

أزمة كورونا والمشاكل الاقتصادية ومحاولة جلب صفقات جديدة قد تدمر مسيرة لاعبين في برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا واحتياجات الفريق في مراكز هامة.

برشلونة يفاوض لاوتارو مارتينيز من إنتر وكذلك نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان للقدوم للفريق من الموسم المقبل.

وكان إميلي روسود، نائب رئيس برشلونة المستقيل، قد أكد إمكانية انضمام نيمار للفريق في الصيف بعد انخفاض قيمته السوقية بسبب فيروس كورونا.

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وقالت شبكة ESPN إن إدارة برشلونة سوف تضطر إلى خفض الميزانية الموضوعة للانتقالات الصيفية بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفها توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنّ الإدارة تعلم ضرورة جلب مهاجم للفريق وكذلك جناح أيمن ولهذا تضع نيمار ولاوتارو أولوية.

وبجانب الثنائي، فإن البلوجرانا يرغب في التعاقد مع متوسط ميدان قوي البنية وكذلك قلب دفاع يلعب بقدمه اليمنى بديلًا لجيرارد بيكيه.

ولهذه الأسباب، فإن برشلونة لا يمانع بيع أي لاعب في الفريق عدا ليونيل ميسي ومارك أندريه تيرشتيجن وفرينكي دي يونج، أما أي لاعب آخر فمرحب برحيله.

الشبكة أشارت أيضًا إلى أنّ برشلونة يفضل صفقة تبادلية مع إنتر لضم لاوتارو بدلًا من دفع أموال، كما أنّ الراتب المعروض أقل من 10 ملايين يورو.

بحسب مصادر جول، فإن برشلونة على استعداد تام لدفع 10 ملايين يورو راتبًا للنجم الأرجنتيني.