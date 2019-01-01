كيف تسبب برشلونة في بكاء توخيل؟

دي يونج كان حلم توخيل الذي سرقه برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بعد معرفته برغبة فرينكي دي يونج بالتوقيع إلى برشلونة حينما كان لاعبًا لصالح أياكس الهولندي.

باريس سان جيرمان حاول بكل ما لديه إتمام التعاقد مع دي يونج خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن اللاعب رفض وفضّل ارتداء قميص البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ توخيل كان واثقًا من قدرة باريس سان جيرمان على جلب اللاعب ليكون أهم قطعة في فريقه للموسم المقبل خاصة وأنّ العرض المالي المقدم من بطل الدوري الفرنسي أكبر من عرض البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رحلة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، إلى أمستردام والتحدث مع اللاعب أنهت الصفقة لصالح النادي الكتالوني وحولت مسار اللاعب إلى الليجا.

وأكدت الصحيفة أنّ توخيل لم يستطع منع نفسه من البكاء حينما علم بقرار دي يونج الانضمام إلى برشلونة، إذ كان وضع خطته للموسم الجديد اعتمادًا على وجود صاحب الـ 22 عامًا ضمن خطته.

دي يونج وقّع على عقود انضمامه إلى برشلونة في يناير الماضي وأتم انتقاله في الصيف مقابل 75 مليون يورو.

اللاعب الهولندي شاركة في 18 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفًا وصنع آخر.