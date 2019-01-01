دي يونج: باريس من أفضل الفرق بالعالم وكانوا مناسبين بالنسبة لي

فرينكي دي يونج نجم أياكس الهولندي المنتقل لصفوف برشلونة في الموسم المقبل يؤكد أن الانضمام لباريس سان جيرمان كان سيناسبه بشكل كبير.

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أكد فرينكي دي يونج نجم فريق أياكس الهولندي المنتقل مؤخرًا لصفوف فريق برشلونة أنه كان سيحب الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "ESPN" وأكد خلالها دي يونج أن باريس سان جيرمان من أفضل الفرق بالعالم في الوقت الحالي.

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وقال دي يونج: "في صباح أحد الأيام خرجت تقارير صحفية تؤكد أنني قريب من الانضمام لباريس سان جيرمان مقابل 75 مليون يورو، لقد كنت متأخرًا بالفعل بذلك اليوم عن التدريب وذهبت بمفردي وكانت صديقتي قد غادرت".

وأضاف: "عندما عادت قالت لي أنها كانت في السيارة وسمعت أنني وقعت مع باريس سان جيرمان وسألتني إذا ما كان ذلك صحيحًا، عملت فورًا أن ذلك كذب، لكن جزء مني تسائل إذا ما كان هناك اتفاقًا بين باريس وأياكس بالفعل".

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وأكمل: "باريس كان خيارًا جيدًا بالنسبة لي، كنت سأحصل على فرصة لأكون أساسيًا، وهو واحدًا من أفضل فرق العالم بوجود نيمار ومبابي ومدرب مثل توخيل، كما أن باريس ليست بعيدة عن هولندا".

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد وقع مع برشلونة بالفعل ومن المقرر أن ينضم للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.