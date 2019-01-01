برشلونة يصف تير شتيجن بالأفضل في العالم

أزمة لا تنتهي على حراسة مرمى المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصف برشلونة حارسه مارك أندريه تير شتيجن بالأفضل في العالم في أعقاب الأزمة على حراسة عرين المنتخب الألماني مع مانويل نوير.

ودخلت الأطراف المعنية في حرب تصريحات الأيام الماضية حول من الأحق بين الثنائي نوير وتير شتيجن بأن يكون الرقم واحد للمانشافت.

ونشر برشلونة صورة لشتيجن من التدريبات على حساباته بوسائل التواصل وعلق قائلاً: "حتى الأفضل في العالم يقوم بربط حذائه بنفسه".

وهاجم أولي هونيس، رئيس بايرن، شتيجن بسبب مطالبته بحراسة مرمى المنتخب ، وهو ما رفضه لوثار ماتيوس، النجم السابق، وقال إن شتيجن لم يقم بأي أخطاء.

واتفق رومان فايدنفيلر، حارس ألمانيا السابق، أيضاً مع ماتيوس، وقال إن مستوى شتيجن في السنوات الأخيرة يؤهله لأن يكون حارس ألمانيا الأول.

وتألق شتيجن مؤخراً في لقاء برشلونة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، وتصدى لركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.