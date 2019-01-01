برشلونة يتفوق على تشيلسي في سباق التعاقد مع يوفيتش

موهوب فرانكفورت مطلوب في عديد الأندية الأوروبية الكبيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يلفت لوكا يوفيتش أنظار جميع الأندية الكبيرة في أوروبا بأدائه الملفت وأهدافه الغزيرة مع إنتراخت فرانكفورت هذا الموسم، لكن يبدو أن برشلونة هو الأقرب للفوز به.

وتمكن صاحب الـ21 عامًا من إحراز 19 هدفًا خلال 29 مباراة هذا الموسم، منهم 14 هدفًا يتصدر بهم صدارة هدافي الدوري الألماني، ومن المؤكد أن يُفعل ناديه بند خيار الشراء في عقد استعارته من بنفيكا ويضمه نهائيًا الصيف المقبل مقابل 6 ملايين يورو.

ومن ثم سيطلب الحصول على 60 مليون يورو للتخلي عنه لأحد الأندية المهتمة به، خاصة بايرن ميونيخ وبرشلونة وتشيلسي، لكن يبدو أن كل تلك الأندية وغيرها غير مستعدة لدفع هذا المبلغ وستعمل على تقليله إلى 35 مليون يورو تقريبًا.

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وحسب مراسلينا، يبدو اللاعب أقرب لارتداء قميص البارسا الساعي لضم مهاجم جديد يخلف لويس سواريز حين تدق ساعة رحيله عن كامب نو، ويُفضل يوفيتش الفريق الكتالوني عن تشيلسي نظرًا للشكوك الكثيرة حول مستقبل ماوريتسيو ساري وكذلك لتعاقد النادي مع جونزالو هيجواين ومنحه المقعد الأساسي في الفريق.

هناك أيضًا فرضية بايرن ميونيخ وهي ليست بالمستبعدة تمامًا، خاصة أن المهاجم الصربي سيُحب الاجتماع مجددًا مع مدربه نيكو كوفاتش وأنه يعلم أنه سيكون خليفة روبيرت ليفاندوفسكي الذي يُنافسه حاليًا على صدارة هدافي البوندسليجا.

اللاعب نفسه كان قد أبدى فخره وسعادته باهتمام كبار أوروبا به، لكنه أكد أن تركيزه الحالي مع فرانكفورت وأن هذا هو أولويته الأولى حاليًا.