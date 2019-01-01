هندرسون: ليفربول يستهدف الفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال

الفريق مازال يُنافس على البطولتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى جوردان هندرسون نجم وسط ليفربول أن فريقه قادر على الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأنه لا يُفضل واحدة على الأخرى.

ويُنافس ليفربول فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام على لقب البريميرليج فيما سيلتقي مع بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد طُلب من القائد أن يختار بطولة يُفضل الفوز بها، فأجاب "إن كان علي الاختيار، سأختار البطولتين".

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أضاف "نحن نمنح الأولوية لكل مباراة على حدا، بغض النظر عن البطولة التابعة لها، ليلة الثلاثاء سنخوض أكبر مباراة في الموسم بالنسبة لنا، وبعدها هكذا وهكذا. هكذا سيكون نهجنا حتى نهاية الموسم".

صاحب الـ28 عامًا يشعر أن فريقه يمتلك من اللاعبين ما يلزم للمنافسة على البطولتين، مبديًا أمله أن ينتهي الموسم وقد توجوا بواحدة على الأقل، مضيفًا عن مواجهة العملاق البافاري "ستكون صعبة جدًا، هم على بُعد نقطتين فقط من دورتموند في صدارة البوندسليجا وقد اعتادوا التواجد في نهائي ونصف نهائي دوري الأبطال. عدد المباريات الكبيرة التي لعبناها الموسم الماضي سيساعدنا بالتأكيد".