خطوة أخيرة تفصل تياجو عن الانضمام إلى ليفربول

النادي الإنجليزي في محادثات متقدمة مع نجم وسط بايرن ميونخ

أصبح لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، على أعتاب الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، والانتقال إلى نظيره الإنجليزي ليفربول هذا الصيف.

ألكانتارا ارتبط خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالرحيل عن البافاري، من أجل خوض تجربة جديدة مع ناديه السابق برشلونة، أو في الدوري الإنجليزي مع بطل النسخة الحالية من المسابقة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ليفربول حسم الصفقة لصالحه، ليصبح اللاعب على بعد خطوات قليلة جداً من الانضمام له بداية من الموسم القادم.

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وأوضحت أن المحادثات متقدمة للغاية بين ليفربول وبايرن ميونخ، وسط محاولات للاتفاق على القيمة المالية النهائية للصفقة من أجل توقيع اللاعب على العقود بشكل رسمي.

ومن جانبه قام بايرن بتوضيح موقفه من بيع صاحب الـ29 سنة، مع الاستعداد للتخلي عن خدماته في حالة الحصول على 35 مليون يورو.

ليفربول لا يمانع دفع هذه القيمة، ولكن ليس عن طريق دفعة واحدة، حيث يطمح في إقناع بايرن بتخفيض المبلغ مع وضع بعض المكافآت المستقبلية.

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يذكر أن تياجو الذي قضى 7 سنوات في ألمانيا، شارك في 35 مباراة مع بايرن بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.