رسميًا.. ساني ينضم إلى بايرن ميونخ

أخيرًا انتهت الصفقة..

أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها ما وصل إلى 60 مليون يورو بحسب التقارير.

وأراد النادي البافاري ضم ساني منذ الصيف الماضي، لكن إصابته بالرباط الصليبي في أغسطس الماضي وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة آنذاك.

الآن وبعد استعادة اللاعب لعافيته مرة أخرى قدّم البايرن عرضه وتمكن من الظفر به رغم محاولات مانشستر سيتي الإبقاء عليه بكافة السبل.

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ومن المتوقع أن يتحصل ساني على راتب قدره 22 مليون يورو سنويًا بحسب الأنباء الواردة من الصحف الألمانية، على أن يدفع بايرن 49 مليون يورو فقط الآن للسيتي من أجله.

أما المبلغ المتبقي فسيكون إضافات تتعلق بما سيحققه الدولي الألماني من إنجازات مع العملاق البافاري، وبشكلٍ عام، فإن الصفقة تبدو رابحة جدًا لكتيبة هانزي فليك.

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مدرب سيتي بيب جوارديولا علق على رحيل ساني مع الموقع الرسمي لناديه قائلاً: "نتمنى له كل التوفيق بهذا الجزء الجديد من مشواره وحياته، لعب دوراً في مرحلة من الأهم في تاريخ النادي".

تشيكي بيجريستين، المدير الرياضي، علق أيضاً قائلاً: "منذ وصوله وهو يلعب دوراً في النادي وفخورون بما قدم، يرحل تاركاً عديد الأصدقاء في مانشستر".

ساني هو الآخر رحب بانتقاله لبايرن ميونخ بسبب أهدافه الكبيرة وخططه، وأبدى سعادته بالعمل مجدداً مع مدربه هانز فليك، والذي عمل معه في منتخب ألمانيا للشباب، كما توجه بالشكر لناديه السابق.

قيمة الصفقة الأقل من قدرات صاحب الـ24 عامًا تأتي نتيجة لعقد ساني مع سيتي الذي ينتهي في صيف 2021 ويجعل من حقه التوقيع مجانًا أينما شاء في يناير المقبل، ما جعل الإدارة تفضل جني أرباح مالية عن التفريط فيه بدون مقابل مادي.

ساني بدأ مسيرته الاحترافية مع شالكه حتى انضم في 2016 إلى كتيبة بيب جوارديولا نظير 60 مليون يورو، وكان ضلعًا أساسيًا في إنجازات الفيلسوف الإسباني في ملعب الاتحاد.

أهمية التعاقد مع ساني تكمن في أنه سيكون بمثابة خليفة آرين روبن وفرانك ريبيري على الجبهتين اليُمنى واليُسرى، مع تأكد سهولة تأقلمه كونه أحد أبناء البوندسليجا بالأساس.