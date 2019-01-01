فعلها بارتوميو - برشلونة يحسم صفقة نيمار

تعرف على أحدث التطورات في صفقة نيمار

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بعد مفاوضات دامت لفترة طويلة.

التقارير الصحفية أكدت أنّ باريس سان جيرمان رفض أول عرض من البلوجرانا لضم نيمار.

وقال الصحفي بشبكة "سكاي" جيانلوكا دي مارزيو إنّ برشلونة أتم للتو صفقة نيمار والإعلان الرسمي سيكون قريبًا.

وأكد أنّ الصفقة شملت رحيل توديبو وإيفان راكيتيش إلى سان جيرمان بجانب مقابل مادي دون معرفة إن كان عثمان ديمبيلي جزء من الصفقة من عدمه.

وسافر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، إلى فرنسا صباح اليوم، الخميس، لحسم الصفقة قبل التواجد في موناكو لأجل جوائز الأفضل في أوروبا.

ولم يلعب نيمار أي مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بسبب تعقد موقفه في سوق الانتقالات.

وكان أحد المديرين التنفيذين في برشلونة قد أعلن عقب عودته مع فرنسا أنّ المفاوضات متقدمة مع سان جيرمان ولكن لم يتم التوصل لقرار بعد.

صاحب الـ 27 عامًا لعب للبلوجرانا بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفًا وحقق 10 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.