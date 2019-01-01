على مسئولية إدارة برشلونة.. نيمار يقترب بعد نهاية الاجتماع مع باريس

170 مليون يورو قد تقود اللاعب إلى كامب نو من جديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تقدم برشلونة في عملية المفاوضات لاستعادة نيمار من صفوف باريس سان جيرمان.

وبحسب سكاي سبورتس فإن تحركات برشلونة باتت ذات نفع أكثر من ذي قبل، ليصبح قريباً من إتمام الصفقة.

على الناحية الأخرى أكدت قنوات beIN Sports نهاية الاجتماع بين إدارتي باريس وبرشلونة بشأن نيمار.

ووفقاً لمراسل القناة، فإن برشلونة قد عرض 170 مليون يورو على دفعتين لاسترجاع النجم البرازيلي.

مراسل beIN SPORTS: الاجتماع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة لبحث موضوع انتقال نيمار قد انتهى. وبحسب المعلومات, برشلونة عرض مائة وسبعين مليون يورو مقابل استعادة نيمار, على أن يتم تسديد المبلغ المذكور على دفعتين. pic.twitter.com/P6Au0ATOoB — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 27, 2019

في الإطار ذاته قال خافيير بورداس أحد مديري برشلونة الذين تواجدوا في اجتماع الليلة في باريس:"لا يوجد اتفاق بعد، ولكننا نتفاوض وأصبحنا أقرب".

وكانت جماهير باريس قد عبرت في بداية الدوري الفرنسي عن غضبها تجاه اللاعب، مؤكدين رفضهم لفكرة بقائه بعد الأحداث الأخيرة.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس في صيف 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.