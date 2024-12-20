عمدة مدريد: برشلونة لم يحترم إسبانيول أبدًا ويمكنهم استخدام ملعب أتلتيكو بشرط وحيد!

النادي الكتالوني في ورطة حقيقية

اتهم خوسيه لويس مارتينيز عمدة مدينة ريال مدريد الإسبانية، نادي برشلونة بعدم احترام غريمه الكتالوني إسبانيول وعدم تقديره بالشكل الكافي.

برشلونة يعيش في ورطة حاليًا بشأن الملعب الذي سيخوض عليه مبارياته على أرضه في دوري أبطال أوروبا، لصعوبة الاستمرار على ملعبه المؤقت مونتجويك، تزامنًا مع تعطل عمليات التجديد في معقله الرئيسي كامب نو.

وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مقترحات حول خوض الفريق مبارياته في دوري الأبطال على ملاعب أخرى، مثل كورنيا ملعب إسبانيول، الرياض إير متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد وميستايا معقل فالنسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق قال خوسيه مارتينيز المعروف بتشجيعه لأتلتيكو في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو":"دعهم يذهبون إلى كورنيا، أليس كذلك؟ سأكون سعيدًا لإسبانيول إذا اضطروا إلى منحهم الملعب".

وأضاف:"برشلونة لم يعامل إسبانيول دائمًا بالاحترام الذي يستحقه، ولكن يبدو أنهم بدأوا في فعل ذلك من الآن".

وفيما يتعلق خوض برشلونة مبارياته على ملعب أتلتيكو مدريد، قال مارتينيز:"إذا تم تعويض أتلتيكو ماليًا فلن تكون لدي أي مشكلة".

جدير بالذكر أن هناك حل آخر سيكون أمام النادي الكتالوني بجانب العثور على ملعب جديد، وهو التفاوض مع مجلس المدينة لتمديد فترة اللعب في مونتجويك، في ظل الالتزامات المطلوبة بإجراء أنشطة أخرى على الملعب.