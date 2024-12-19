ملعب العدو وخيار مدريدي .. مونتجويك وكامب نو يورطان برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الوقت ضيق لاختيار ملعب المراحل الإقصائية من دوري الأبطال

بدأ نادي برشلونة الإسباني، رحلة البحث عن بديل لملعب مونتجويك، من أجل خوض مبارياته القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم.

النادي الكتالوني كان من المقرر عودته لمعقله الرئيسي كامب نو في مطلع عام 2025، ولكن عملية التجديدات تعرضت لضربة جديدة، مما جعل العودة تتأهل إلى بداية الموسم المقبل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن برشلونة لن يتمكن من خوض مباريات المرحلة الإقصائية من دوري الأبطال في مونتجويك، بسبب التزامات مجلس المدينة تجاه إحدى الشركات باستضافة بعض الأنشطة، ولهذا السبب يبحث الجميع الآن عن ملعب آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن خيار مونتجويك أصبح صعبًا بسبب التزامات الملعب، مما جعل البعض يفكر في خيارات أخرى مثل ملاعب جيرونا أو ليدا أو تاراجونا، ولكنها صغيرة للغاية وليست مناسبة لدوري الأبطال.

وهنا ظهر خيار ملعب كورنيا، الخاص بالغريم الكتالوني إسبانيول، والذي يلبي جميع متطلبات الاتحاد الأوروبي، ويتسع لـ40 ألف شخص، لكن هناك تردد كبير داخل مجلس الإدارة بخصوص هذا الملعب.

وتوجد كذلك خيارات أخرى مثل ملعب ميستايا معقل فالنسيا الذي يتمتع بسعة كبيرة، وكذلك متروبوليتانو ملعب أتلتيكو مدريد، لكن المشكلة أن المسافة هنا مضاعفة مقارنة بملعب الخفافيش.

وفي الوقت الحالي يدرس مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا كل هذه الخيارات، للتمكن من اختيار الملعب البديل، وإذا لم يحدث ذلك، هناك خيار التفاوض مع مجلس المدينة لتمديد الموعد النهائي للعب في مونتجويك.

يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي تجبر برشلونة على تسمية ملعبه الجديد في أقرب وقت ممكن، لأنه لن يتمكن من تغييره بعد ذلك، فإذا تأهل الفريق إلى دور الـ16 بشكل مباشر عن المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري، سيكون عليه تحديد ملعبه قبل 21 فبراير 2025 بمجرد انتهاء المرحلة الفاصلة.

وإذا اضطر فريق المدرب هانز فليك إلى خوض الملحق، سيكون على النادي اختيار ملعبه قبل القرعة التي ستجري في 31 يناير القادم.