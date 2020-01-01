"برشلونة المكان المناسب لجواو فيليكس لا أتلتيكو مدريد"

برشلونة يناسبه كثيرًا..

اعتبر جواو ماريو، لاعب لوكوموتيف موسكو، أن مواطنه جواو فيليكس كان من الأجدر له أن ينتقل إلى برشلونة وليس أتلتيكو مدريد لعدم تناسب أسلوب لعبه مع الروخيبلانكوس.

فيليكس وصل إلى العاصمة الإسبانية ضمن صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 125 مليون يورو، إلا أنه لم يُقدم المنتظر منه طيلة هذا الموسم وحتى الآن.

سجل فيليكس البالغ من العمر 19 عامًا فقط ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في مختلف البطولات، ليكون من أكثر اللاعبين المعرضين للانتقاد من قبل الجماهير الإسبانية.

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بدوره دافع ماريو عنه، حيث قال "أتلتيكو مدريد هو فريق إيطالي على الأراضي الإسبانية، عندما تنظر إليه فإنك تجد أنه مُعد بصورة جيدة حقًا.".

كما أضاف "بالطبع الانتقال من بنفيكا الذي تلعب فيه بهجوم منظم بنسبة 80% من المباريات إلى أتلتيكو بهذا السعر الكبير هو أمر يُضاعف الضغط عليك.".

وأتم "ليس الأمر بالسهل من ناحية التكيف. في برشلونة، كان الأمر ليكون صعبًا أيضًا ولكنه أسهل بسبب ملائمة أسلوب اللعب لفيليكس.".

يذكر أن جواو واو ماريو هو أحد أبرز لاعبي منتخب البرتغال في كأس الأمم الأوروبية 2016، كما لعب لصفوف إنتر ووست هام، إلا أن التجربتين لم يحالفه التوفيق فيهما ليستقر به المطاف في روسيا.