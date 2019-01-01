وكيل لاوتارو يتراجع ويدعو ميسي إلى إنتر

لاوتارو لفت أنظار الجميع في كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

واصل ألبيرتو ياكي، وكيل مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز، ربط اللاعب ببرشلونة ولكن أكد على سعادته في ميلانو ودعا ليونيل ميسي للانضمام له هناك.

ياكي صرح الجمعة أن اهتمام برشلونة بموكله حقيقي وجاد، وأن لاوتارو سعيد بوجود متابعة من قبل العملاق الإسباني.

وقال ياكي مع موقع "إف سي إنتر نيوز": "لاوتارو لن يترك إنتر وهو يريد بدء العمل مع كونتي، ولكن أن يشيد بك أفضل لاعب في العالم هذا أمر خاص".

وأكمل: "لاوتارو شعر بسعادة كبيرة سبب كلمات ميسي وجعلته يعمل بقوة أكبر لبلوغ أهدافه، ولكنه سعيد في إنتر وكونتي اتصل به ليشرح له كيف سيعملان معاً".

وختم: "مجدداً، برشلونة لم يتصل بنا رسمياً، ولكن اهتمامه بلوتارو حقيقي، ولكن إذا أراد ميسي اللعب مع لوتارو فعليه هو القدوم إلى إنتر".

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وتألق لاوتارو رفقة ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا الماضية وسجل هدفين قادت الفريق للمرتبة الثالثة بالبطولة.