تعرف على الشرط الجزائي الذي وضعه برشلونة في عقد جريزمان

برشلونة يعلن عن التوقيع مع أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد بشرط جزائي قياسي بالنسبة للنادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة اليوم عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد لينضم لصفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره اليوم وكشف من خلاله عن تفاصيل التعاقد التي شهدت شرطًا جزائيًا قياسيًا حال أراد اللاعب الرحيل.

جريزمان إلى برشلونة ✅



حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وسيكون الشرط الجزائي بحسب ما ذكر النادي الكتالوني ٨٠٠ مليون يورو يدفعها اللاعب أو النادي الذي يرغب في ضمه خلال فترة التعاقد مع برشلونة.

ويوقع اللاعب مع برشلونة عقدًا لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم الجديد وتنتهي بموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، تحديدًا في يونيو ٢٠٢٤.

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وكان برشلونة قد قدم ١٢٠ مليون يورو لفريق أتلتيكو مدريد هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه السابق وتم دفعها اليوم في مقر ربطة الليجا عن طريقه محاميه.

جدير بالذكر أن جريزمان كان قريبًا للغاية لبرشلونة خلال الصيف الماضي لكنه قرر الاستمرار لموسم إضافي في صفوف الروخي بلانكوس قبل الانضمام للبلوجرانا.