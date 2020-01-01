بقاء ميسي يحرم يوفنتوس من ضم سواريز

النجم الأوروجوياني يريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو

تطورات جديدة تلوح في الأفق بصفقة انتقال لويس سواريز من برشلونة إلى يوفنتوس، قد تؤدي إلى استمراره مع الفريق الكتالوني.

الوضع الحالي يؤكد رغبة رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة، في التخلي عن خدمات الأوروجوياني، ضمن عملية الإحلال والتجديد بفريقه.

الأزمة الأكبر في رحيل سواريز، ليست في خسارته من الناحية الفنية فقط، ولكن بسبب غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي من رحيل صديقه، الأمر الذي يجعله يصر على الرحيل عن برشلونة.

المزيد من الفرق

شبكة "Sportmediaset" الإيطالية، أكدت أن إدارة برشلونة قد تتراجع عن قرارها برحيل سواريز، من أجل إقناع ميسي بالاستمرار مع الفريق.

وأوضحت أن النادي الكتالوني عرض هذا الأمر، خلال مفاوضاته المستمرة مع خورخي ميسي والد اللاعب، طمحاً في إقناعه بالرجوع عن قرار الرحيل.

ومن جانبه قد لا يوافق سواريز على فكرة الاستمرار في برشلونة الموسم القادم، نظراً لرغبته في خوض تجربة جديدة بالدوري الإيطالي واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بقاء بالإكراه والباقي للتاريخ .. هل يسير ميسي على خطى مارادونا؟

قبل ميسي .. مارادونا وكرويف وتاريخ برشلونة في إهانة أساطيره

وأما بالنسبة ليوفنتوس، فقد قرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة فشل الصفقة، بفتح خطوط اتصال مع البوسني إدين دجيكو مهاجم روما كخيار بديل.