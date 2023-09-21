برسبوليس يرد على إنسانية كريستيانو رونالدو بـ"تصرف قبيح" .. والجماهير تنتفض

الجماهير تنتصر بعد تصرف نادي برسبوليس "القبيح"

فاجأ مجلس إدارة نادي برسبوليس الإيراني، العالم أجمع بـ"تصرف قبيح"، بعد مغادرة بعثة النصر السعودي "البلاد"؛ ما أثار غضب الجماهير في كل مكان.

النصر فاز على برسبوليس (2-0)، في ملعب "آزادي" بإيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي داوود إيكدري، قامت إدارة برسبوليس، بـ"سحب" قميص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، من الرسامة الإيرانية فاطمة.

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وكشف إيكدري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، عن أن النادي الإيراني، أراد وضع قميص رونالدو، في متحف النادي؛ لذلك سحبه من فاطمة، وأعطاها "قميصًا باللون الأزرق"، بدلًا منه.

ونقل الإعلامي الرياضي، عن شقيق الرسامة الإيرانية؛ قوله: "رغم أن فاطمة تعاني من إعاقة؛ إلا أنها تواصلت شخصيًا مع مسؤولي نادي برسبوليس، عبر الرسائل، وطلبت إعادة الهدية الخاصة بها".

وأشار داوود إيكدري، إلى أن الجماهير الإيرانية والنصراوية، انتفضت بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هذا "التصرف القبيح" من إدارة برسبوليس.

وبعد هذا الضغط الجماهيري الكبير.. قام مسؤولو نادي برسبوليس، بـ"إعادة" القميص الموقع من كريستيانو رونالدو، إلى الرسامة الإيرانية.

جدير بالذكر أن رونالدو، استقبل خلال اليومين الماضيين، في مقر إقامة نادي النصر بإيران، الرسامة فاطمة حمامي - من ذوي الاحتياجات الخاصة -، وقام بإهدائها قميص العالمي، موقع شخصيًا منه.