فيديو | تصرفات كريستيانو رونالدو الإنسانية لا تتوقف في إيران .. ماذا فعل مجددًا؟

تصرف إنساني جديد من كريستيانو رونالدو

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، تصرفاته الإنسانية الرائعة، على هامش تواجده مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم، في إيران.

النصر يحل ضيفًا في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، على نادي برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. التقى الأسطورة البرتغالية، بالرسامة الإيرانية فاطمة "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، بمقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في إيران.

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ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر رونالدو؛ وهو يتسلم من فاطمة "صورتين شخصيتين"، قامت برسمهما له.

كما حرص كريستيانو رونالدو، على التقاط مجموعة من الصور، مع الرسامة الإيرانية، في مشهد أكثر من رائع، يدل على إنسانية نجم النصر، خارج المستطيل الأخضر.

جدير بالذكر أن رونالدو، استقبل يوم أمس الإثنين، طفل إيراني صغير، ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي، بسبب فشله في رؤية الأسطورة البرتغالية، أثناء وصوله مع بعثة العالمي، إلى فندق الإقامة.