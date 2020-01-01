برايثوايت قد يشارك مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا!

حالة وحيدة لحدوث ذلك..

قد تتاح لمارتن برايثوايت فرصة اللعب بقميص برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن في حالة استثنائية للغاية تبدو صعبة المنال نوعًا ما.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع بايرن ميونخ في ربع نهائي البطولة يوم الجمعة على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ولا يمكن لبرايثوايت التواجد مع كتيبة كيكي سيتيين.

الدولي الدنماركي انضم في فبراير الماضي للبرسا مستغلًا ما يمنحه الاتحاد الإسباني للأندية من حق استبدال لاعب تأكد غيابه لمدة تزيد عن 6 أشهر للإصابة، بآخر، خارج فترات سوق الانتقالات.

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لذلك، فحلّ برايثوايت محل عثمان ديمبيلي، الذي لم يُتمم شفائه حتى الآن، لكن لم يتم قيده أوروبيًا لإبرام الصفقة خارج فترات السوق مع استمرار الدولي الفرنسي في القائمة بصورة طبيعية.

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الجديد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يسمح بقيد استثنائي للاعبين جدد لكل فريق في حالة وجود عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا لا يقل عن 13 لاعبًا من القائمة الأوروبية.

سافر برايثوايت عمومًا رفقة برشلونة إلى لشبونة كمكافأة من سيتيين له على انضباطه الكبير، الآن قد يتم الاعتماد عليه حال حدوث ظرف استثنائي وإن بدا بعيدًا بعض الشيء.

أتلتيكو مدريد أعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا، وفي باريس سان جيرمان تأكد إصابة لاعب واحد، لكن حتى يمكن لهم إقحام لاعبين جدد في القائمة، يجب أن يكون عدد المصابين 13 لاعبًا على الأقل.

وسجل برايثوايت البالغ من العمر الـ29 عامًا هدفًا وحيدًا بقميص البلوجرانا في شباك مايوركا، وربطته الصحافة الإنجليزية بالانضمام إلى أحد أندية البريميرليج هذا الصيف.

يذكر أن ديمبيلي قد عاد لتوه للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الكتالوني وسط إجراءات احترازية شديدة منعًا لحدوث انتكاسة تجعله يغيب ستة أشهر أخرى عن الملاعب.