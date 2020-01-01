أنطوان جريزمان ضحية خطة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ

تقارير صحفية تؤكد أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة لن يبدأ مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة فريق برشلونة لمواجهة نظيره بايرن ميونخ مساء يوم الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدرب كيكي سيتيين سيلعب المباراة في غياب الفرنسي أنطوان جريزمان.

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وأكدت الصحيفة أن سيتيين سيعتمد على رباعي في وسط الملعب، أملًا منه في السيطرة على منطقة العمليات بشكل أكبر أمام سرعات بايرن ميونخ.

ويأمل سيتيين من الاستعانة برباعي في وسط الملعب أن يقل مجهود ميسي فيما يتعلق بالسقوط للخلف من أجل صناعة اللعب وبداية الهجمات.

كذلك يسعى المدير الفني لبرشلونة لحرمان بايرن ميونخ من الكرة والحد من خطورة الفريق البافاري الذي يمر بفترة جيدة على المستوى الفني والبدني.

وسيكون للتشيلي أرتورو فيدال دورًا كبيرًا في تلك الخطة، حيث سيكون العنصر الأكثر مساهمة هجومية من وسط الملعب في حالة امتلاك الكرة، وسيعود للدفاع حال خسرها الفريق.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد صعد بعد التفوق على نابولي، بينما يتواجد بايرن ميونخ في ربع النهائي بعد اكتساح تشيلسي.