برانكو إيفانكوفيتش : متشوق لبداية تحدٍ جديد مع الأهلي وسأقُصي الهلال من الآسيوية

الأهلي يواجه مواطنه الهلال في دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي السعودي الجديد حالة جدل كبيرة بعدما أعلن رفع راية التحديد في بداية خوض مسيرة جديدة له على الصعيد التدريبي.

إيفانكوفيتش في تصريحات صحيفة لصحافة بلاده أكد إنه لديه الثقة التامة في تجاوز الهلال بدوري أبطال آسيا عندما يلتقي الفريقين في ثمن نهائي البطولة.

الأهلي يواجه مواطنه الهلال في دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا، والتي تُقام في أغسطس المقبل، الذهاب يوم 6 والعودة يوم 13 من نفس الشهر.

🔷بعد فسخ التعاقد بشكل رسمي وعودته إلى فريقه السابق "سان لورينرو" الأرجنتيني

🔷 هل تعتقد بأنّ الهلال خسر سيروتي؟🤔 pic.twitter.com/Wtxwrj6aiU — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 25, 2019

برانكو صاحب الخبرات الآسيوية الكبيرة قال : "أنا مدرب محترف واحتاج الى تحدٍ جديد، ووجهة نظري أفضل تحدي هو النادي الاهلي لإعادته للبطولات.

وعبر الوافد الجديد على الكرة السعودي سعادته بقيادة الأهلي قائلاً : "من وجهة نظري أمر عظيم أن أدرب النادي الأهلي، فهو واحداً من أكبر الأندية في السعودية ويملك تاريخاً كبيرًا.

وعن مدى معرفته بالكرة السعودي قال برانكو : "أعرف الدوري السعودي ولاعبيه جيداً واحترمهم وأتمنى النجاح".

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وأنهى برانكو : "لا أستطيع الانتظار لهذا التحدي الجديد، والطموحات مرتفعة بالرغم من أن الأهلي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، ولكن النادي يطمح لتحقيق الألقاب ويمتلك الرغبة وأعتقد أنني سأنجح في المهمة".